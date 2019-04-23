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В Бресте проходят суды над противниками аккумуляторного завода

24.04.2019 17:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Процессы будут идти на протяжении 3 дней. Всего судят 14 человек.



24 апреля в суде Ленинского района Бреста начались процессы над противниками аккумуляторного завода. Их судят за шествия 7 и 14 апреля по улице Советской и Машерова. Большинство из них были задержаны 12 апреля и почти трое суток провели в ИВС.

Первым состоялся административный процесс над общественным активистом Виталием Казаком. Казак заявил, что 14 апреля ни в каком незаконном шествии не участвовал, что имеет право гулять где хочет и что вину свою не признает. Судья Дмитрий Шурин признал его виновным и оштрафавал на 30 базовых (765 рублей).

Виктор Сендер, который был задержан ОМОНом после шествия 14 апреля, оштрафован на 5 базовых (127,5 рублей).

До обеда начался суд над Екатериной Басаргиной – за участие в шествии 7 апреля.

На суде Басаргина рассказала, что 12 апреля ее вызвали повесткой в РОВД в качестве свидетеля. Там на нее сначала составили протокол, а потом отправили в ИВС. Свое задержание она назвала произвольным и незаконным, грубо нарушающим ее права. 

Женщина сказала, что 7 апреля не выкрикивала на улице Советской и возле ЦУМа никаких лозунгов против завода и не хлопала в ладоши. По ее словам, это подтверждают и видеозаписи шествия, которые вели в прямом эфире Сергей Петрухин и Виталий Казак. 

Она заявила ходатайство с просьбой прекратить административный процесс против нее, т. к. она ничего не нарушала. Суд приобщил ходатайство к материалам дела.

Оба свидетеля-милиционера на суде сказали, что не видели, как Басаргина хлопала в ладоши или скандировала лозунги против завода.

Суд над Басаргиной продолжится 25 апреля.

После обеда прошли процессы над Олегом Вяловым и Дмитрием Андросюком – их тоже обвиняют в незаконном шествии 7 апреля.

Олег Вялов признан виновным и оштрафован на 25 базовых (637,5 рублей).

Дмитрию Андросюку – штраф в 40 базовых (1 020 рублей). Сам Андросюк на оглашении решения не был – судья удалил его из зала за нарушение порядка и неуважение к суду.


Таким образом, сегодня четверых противников завода оштрафовали в общей сложности на 100 базовых или 2 550 рублей.

Свидетелями на всех судах выступали милиционеры.

На завтра запланировано 4 процесса: над Татьяной Фесиковой (обвиняют в раздаче желтых шаров 31 марта на площади Ленина), Алесем Абляком, Егором Кондратюком (оба – за шествие 14 апреля) и Владиславом Абрамовичем (за шествие 7 апреля).

В пятницу 26 апреля за шествие 7 апреля будут судить Дениса Малышенко, Сергея Свирского, Владимира Козловского, Демьяна Лепесевича и правозащитника Владимира Величкина.

Напомним, в Бресте больше года идет активная кампания против появления аккумуляторного завода «АйПауэр» в СЭЗ «Брест», который входит в состав «Первой аккумуляторной компании». Больше года инициативная группа брестчан и жителей района, а также ее сторонники постоянно говорят о многочисленных нарушениях на разных этапах реализации проекта. 

Представители завода, природоохранных организаций и чиновники уверяют, что опасения напрасны и нарушений нет.

Начиная с 4 марта прошлого года каждое воскресенье противники завода выходят на площадь Ленина покормить голубей и тем самым высказать свой молчаливый протест против строительства в СЭЗ «Брест» аккумуляторного завода. 

Только раз власти разрешили им собраться и протестовать – митинг «Брестчанки против свинца» прошел 29 апреля в парке воинов-интернационалистов и собрал около 2 000 человек. 


В последующем многочисленные заявки на проведение митингов и пикетов против завода были оставлены без удовлетворения. Десятки активистов за это время были арестованы, оштрафованы, некоторых из-за активной жизненной позиции уволили с работы.

 
Теги: Брест
 
 
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Процессы будут идти на протяжении 3 дней. Всего судят 14 человек.
 
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