Туркменистан отказался признавать дипломы беларусских вузов кроме БГУ

Радио Азатлык ». Нововведение вступает в силу 1 сентября этого года. Среди российских, индийских, китайских, турецких и казахских вузов в список попал только один беларусский университет – БГУ, пишет «».





Вдобавок к списку одобренных вузов Министерство образования Туркменистана опубликовало перечень гуманитарных специальностей, полученных в зарубежных вузах, которые не будут признаваться в стране.





В перечне 146 специальностей, в том числе банковское дело, финансы, мировая экономика, право, юриспруденция, менеджемент, логистика, политология, журналистика, маркетинг, психология, языки (английский, немецкий, французский, русский, китайский и другие).





По информации «Радио Азатлык», список специальностей уже был получен беларусской стороной. Первый замминистра образования Беларуси Ирина Старовойтова разослала в университеты письмо с просьбой учитывать перечень непризнаваемых специальностей при приеме студентов.









Отмечается, что в виде исключения Туркменистан может признавать дипломы 1000 самых авторитетных мировых вузов, но Минобразования страны не уточняет, каким рейтингом будет руководствоваться.





Из Беларуси два университета – БГУ и БНТУ – входят в 1000 лучших вузов по версии QS World University Rating. В общем рейтинге Times Higher Education упомянут только БГУ, но в категории 1001+.





По данным Белстата, в беларусских вузах в 2016/2017 году обучалось 7911 студентов из Туркменистана. Туркменские студенты обучаются в БГУ, БНТУ, БГПУ, БГТУ, БГМУ и других минских вузах, а также в ряде региональных университетов.