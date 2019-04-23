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Почему у нас так много наркоманов?
Источник материала: Партизан
Проблема "328" не снимается с повестки дня. Наоборот, она обостряется. Об этом свидетельствует
О чем пишут матери? Чего они хотят?
Крик о помощи
Подписанты обращают внимание главы государства на высокую латентность (скрытую распространенность) преступлений, связанных с наркотиками, на увеличение год от года количества изымаемых из оборота наркотических и психотропных средств. Они также указывают на недостатки в деятельности правоохранительных органов по борьбе с распространением наркотиков.
По их мнению, имеется острая необходимость принятия мер по разгрузке мест лишения свободы от лиц, впервые совершивших преступления по ст.328 УК («первоходов»), а также пересмотра ряда дел по этой статье с применением ст.70 УК («Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление»).
Матери настаивают на том, чтобы проблема борьбы с наркопреступностью разрешалась «...с привлечением компетентных специалистов в области образования, юриспруденции, а не отдавалась компетенции органов внутренних дел».
Сколько их?
Вопрос о численности осужденных в Беларуси в последние годы стал, похоже, предметом служебной тайны. В конце 2016 года называлась цифра 34000 человек. С таким результатом Беларусь в «тюремном рейтинге» переместилась с 12-го на 14-е место среди стран мира. Спустя два года Беларусь улучшила свои позиции, заняв в этом списке 25-ю строчку, пропустив вперед Россию, которая сейчас находится на 17-м месте по количеству осужденных на 100 тысяч населения.
Как белорусским властям удалось за столь короткий период времени подправить свой имидж, остается загадкой. Впрочем, и Россия смогла подсократить «тюремное население».
В последние несколько лет судебная статистика по числу осужденных изменяется в сторону улучшения. Для сравнения: если в 2015 году белорусская Фемида осудила 43 420 человек, из них к лишению свободы — 13 587 человек, к аресту — 7 126 человек, то в 2018 году — 40 612 человек, из них к лишению свободы — 9 621 человек, к аресту — 7 507 человек.
Что касается осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, то в 2016 году их было 3 608 человек, а в 2018 году — 2 452 человека.
Наиболее впечатляющих результатов белорусским правоохранителям удалось добиться в области борьбы с наркопреступлениями среди несовершеннолетних. Если в 2016 году было осуждено 92 человека, то в 2017-м — 40, а в 2018-м — всего 31 человек.
Правда, матери осужденных по ст.328 УК приводят иные, гораздо большие цифры. Так, лидер неформального движения матерей Лариса Жигарь утверждает, что по «наркотическим статьям» в Беларуси сидит порядка 17 тысяч человек.
Как неоднократно отмечалось, условия отбывания наказания в белорусских пенитенциарных учреждениях далеки от общепризнанных стандартов.
Для сведения: международная правозащитная организация Amnesty International после обращения матерей начала кампанию по защите прав несовершеннолетних, отбывающих наказание по ст.328 УК.
По мнению экспертов этой организации, белорусские власти, подвергая малолетних жестоким и длительным наказаниям, нарушают Конвенцию ООН о правах ребенка, а также минимальные стандартные правила обращения с заключенными.
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