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Чтобы сделать родину красивей

24.04.2019 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

Начало своей карьеры директор Борисовской начальной школы Наталья Игнатюк вспоминает с ностальгией. В 1996 году она пришла сюда молодым учителем, и первое, что бросилось ей в глаза, большой фруктовый сад. Он был своеобразной визитной карточкой учреждения и гордостью коллектива. Ребята играли в тени раскидистых яблонь, осенью с удовольствием лакомились сочными плодами.

Но всему приходит свой час. Деревья, которые радовали глаз с 1951 года, постарели. Было решено выкорчевать, а чтобы территория не пустовала,  посадить молодые саженцы.

Первый ряд деревьев заложила еще бывший директор Татьяна Ячник. Деревца окрепли и уже начинают плодоносить. А после выхода Татьяны Степановны на заслуженный отдых, оставшуюся территорию коллектив продолжает облагораживать уже под руководством Натальи Игнатюк. Оригинальные клумбы, аккуратные кустарники, чистый и ухоженный двор – результат этого труда. Не даром третий год подряд по итогам работы школа становится лучшей начальной школой в районе. 

– Идею посадить новый сад коллеги подхватили быстро, – делится Наталья Петровна. – Хочется оставить после себя хорошее и вернуть прежний облик школьному двору.

За помощью коллектив обратился к главе КФХ «Вилия-Агро» Василию Новику. Так на территории школы появилось17 саженцев яблонь, на многих из них уже в этом году должны быть плоды. 

Чтобы сделать родину красивей

– Дети – наше будущее и хочется, чтобы у них было только всё самое лучшее, – говорит Василий Васильевич, сын которого когда-то учился в Борисовской школе. – Мы живем в этой деревне, это наша малая родина, и кто, если не мы, будем делать ее красивее.

Ксения АЛИЗАР.

НА ФОТО автора: посадка деревьев на школьном дворе.

 

 
 
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