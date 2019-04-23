Чтобы сделать родину красивей

Источник материала: Кобринский вестник

Начало своей карьеры директор Борисовской начальной школы Наталья Игнатюк вспоминает с ностальгией. В 1996 году она пришла сюда молодым учителем, и первое, что бросилось ей в глаза, большой фруктовый сад. Он был своеобразной визитной карточкой учреждения и гордостью коллектива. Ребята играли в тени раскидистых яблонь, осенью с удовольствием лакомились сочными плодами.

Но всему приходит свой час. Деревья, которые радовали глаз с 1951 года, постарели. Было решено выкорчевать, а чтобы территория не пустовала, посадить молодые саженцы.

Первый ряд деревьев заложила еще бывший директор Татьяна Ячник. Деревца окрепли и уже начинают плодоносить. А после выхода Татьяны Степановны на заслуженный отдых, оставшуюся территорию коллектив продолжает облагораживать уже под руководством Натальи Игнатюк. Оригинальные клумбы, аккуратные кустарники, чистый и ухоженный двор – результат этого труда. Не даром третий год подряд по итогам работы школа становится лучшей начальной школой в районе.

– Идею посадить новый сад коллеги подхватили быстро, – делится Наталья Петровна. – Хочется оставить после себя хорошее и вернуть прежний облик школьному двору.

За помощью коллектив обратился к главе КФХ «Вилия-Агро» Василию Новику. Так на территории школы появилось17 саженцев яблонь, на многих из них уже в этом году должны быть плоды.





– Дети – наше будущее и хочется, чтобы у них было только всё самое лучшее, – говорит Василий Васильевич, сын которого когда-то учился в Борисовской школе. – Мы живем в этой деревне, это наша малая родина, и кто, если не мы, будем делать ее красивее.

Ксения АЛИЗАР.

НА ФОТО автора: посадка деревьев на школьном дворе.