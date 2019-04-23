В Беларуси в этом сезоне станет меньше мест для купания

Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси планируется сократить число пляжей, где разрешат купаться в этом сезоне. Как пояснил ведущий специалист отдела республиканской водолазно-спасательной службы ОСВОДа Олег БОРОЗНА, пока конкретное количество мест, разрешенных для купания в этом сезоне, назвать проблематично, не все органы исполнительной власти подготовили планы.

По его словам, в 2018 году было открыто 456 мест для купания. В нынешнем сезоне их будет меньше. В частности, некоторые разрешенные места в этом году закроют в силу того, что они уже заросли или не соответствуют современным нормам.

Тенденция по Беларуси такова, что количество мест, где купаться разрешено, значительно уступает общему числу закрытых для купания водоемов. В качестве примера специалист привел Брестскую область, где официально принято решение об открытии 98 пляжей, при этом 328 водных объектов будут закрыты.

В местах, где запрещено купание, устанавливаются специальные информационные стенды и таблички. Поскольку эти места находят вне зоны контроля спасателей, ответственность за свою жизнь купальщики несут сами, пишет БЕЛТА . Вместе с тем по инициативе местных исполнительных органов создаются выездные комиссии, которые патрулируют такие объекты. Если выявляются нарушения, составляются административные протоколы, и не только за нарушения правил купания, но и за распитие спиртных напитков, мелкое хулиганство и другие правонарушения.

Отметим, что купальный сезон в Беларуси официально откроется 1 мая.