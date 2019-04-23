ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси в этом сезоне станет меньше мест для купания

24.04.2019 18:16 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси в этом сезоне станет меньше мест для купания
Фото из открытых источников

В Беларуси планируется сократить число пляжей, где разрешат купаться в этом сезоне. Как пояснил ведущий специалист отдела республиканской водолазно-спасательной службы ОСВОДа Олег БОРОЗНА, пока конкретное количество мест, разрешенных для купания в этом сезоне, назвать проблематично, не все органы исполнительной власти подготовили планы.

В Беларуси в этом сезоне станет меньше мест для купания Какое наказание предусмотрено за купание в неположенных местах?

По его словам, в 2018 году было открыто 456 мест для купания. В нынешнем сезоне их будет меньше. В частности, некоторые разрешенные места в этом году закроют в силу того, что они уже заросли или не соответствуют современным нормам.

Тенденция по Беларуси такова, что количество мест, где купаться разрешено, значительно уступает общему числу закрытых для купания водоемов. В качестве примера специалист привел Брестскую область, где официально принято решение об открытии 98 пляжей, при этом 328 водных объектов будут закрыты.

В местах, где запрещено купание, устанавливаются специальные информационные стенды и таблички. Поскольку эти места находят вне зоны контроля спасателей, ответственность за свою жизнь купальщики несут сами, пишет БЕЛТА. Вместе с тем по инициативе местных исполнительных органов создаются выездные комиссии, которые патрулируют такие объекты. Если выявляются нарушения, составляются административные протоколы, и не только за нарушения правил купания, но и за распитие спиртных напитков, мелкое хулиганство и другие правонарушения.

Отметим, что купальный сезон в Беларуси официально откроется 1 мая.

В Беларуси в этом сезоне станет меньше мест для купания
Пляжный сезон. Куда поехать на отдых в 2019 году?
Подробнее

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Купальный сезон в нашей стране официально откроется 1 мая.
 
Новости дня
Новости разные
 
РОЧС напоминает: правила пожарной безопасности соблюдаем и на Пасху!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
24.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика