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Из-за пожара на Гожском полигоне временно закрыта граница с Литвой

24.04.2019 17:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Из-за загорания леса в районе полигона под Гожей перекрыта автодорога Р42, которая ведет из Гродно к пункту пропуска “Привалка”.



По этой причине с 16.00 приостановлено оформление в пункте пропуска “Привалка” в обоих направлениях, сообщили в Госпогранкомитете.

Пожар начался около полудня – загорелась сухая растительность. Дым был виден и с территории Литвы. К 15.00 началось тушение пожара. Ситуацию усложняет сильный ветер, который разносит дым и пламя.


Полигон под Гожей уже горел в этом месяце – 16 апреля во время учений. Тогда тушение заняло 8 часов.

 
Теги: Гродно
 
 
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Из-за загорания леса в районе полигона под Гожей перекрыта автодорога Р42, которая ведет из Гродно к пункту пропуска “Привалка”.
 
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