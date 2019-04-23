Из-за пожара на Гожском полигоне временно закрыта граница с Литвой









По этой причине с 16.00 приостановлено оформление в пункте пропуска “Привалка” в обоих направлениях, сообщили в Госпогранкомитете.





Пожар начался около полудня – загорелась сухая растительность. Дым был виден и с территории Литвы. К 15.00 началось тушение пожара. Ситуацию усложняет сильный ветер, который разносит дым и пламя.









Полигон под Гожей уже горел в этом месяце – 16 апреля во время учений. Тогда тушение заняло 8 часов.