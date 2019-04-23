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Из-за пожара на Гожском полигоне временно закрыта граница с Литвой
Источник материала: Партизан
Из-за загорания леса в районе полигона под Гожей перекрыта автодорога Р42, которая ведет из Гродно к пункту пропуска “Привалка”.
По этой причине с 16.00 приостановлено оформление в пункте пропуска “Привалка” в обоих направлениях, сообщили в Госпогранкомитете.
Пожар начался около полудня – загорелась сухая растительность. Дым был виден и с территории Литвы. К 15.00 началось тушение пожара. Ситуацию усложняет сильный ветер, который разносит дым и пламя.
Полигон под Гожей уже горел в этом месяце – 16 апреля во время учений. Тогда тушение заняло 8 часов.
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Из-за загорания леса в районе полигона под Гожей перекрыта автодорога Р42, которая ведет из Гродно к пункту пропуска “Привалка”.
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