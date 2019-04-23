Источник материала: Интерфакс

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд (Kaersti Kaljulaid) считает, что в стране присутствует кризис ценностей и не дала правительству традиционных 100 дней без критики его деятельности.

"В Эстонии нет кризиса демократии, но правит кризис ценностей" - заявила К.Кальюлайд в среду на церемонии подписания указа о назначении нового состава правительства.

Глава государства считает, что "о кризисе ценностей свидетельствует хотя бы тот факт, что мы сегодня вчетвером (президент и три лидера партий, составляющих коалицию - ИФ) стоим здесь перед людьми Эстонии - еще до того, как я смогу подписать решение о вступлении правительства в должность".

Президент привела в пример традицию предоставлять правительству 100 дней на вхождение в курс дела и потому в эти его деятельность не критиковалась. Вместо этого она призвала всех членов правительства избегать риторики гнева.

"Призываю сегодня здесь, назначая это правительство, взять 100 дней без гнева. Призывая всех политиков, призываю всех, кто привык в интернете, на улице или иным способом сеять гнев и непонимание. Я верю, что это возможно" - сказала К.Кальюлайд.

Ее высказывания в немалой степени вызвано тем, что в состав коалиции вошла Консервативная народная партия, которая в стране позиционируется как националистическая, евроскептическая, ксенофобная и гомофобная организация.

В то же время популистская политика консерваторов пользуется популярностью в народе. На выборах в парламент 3 марта они смогли увеличить свое присутствие в парламенте почти в три раза: с семи до 19 мандатов из 101. В новом правительстве они получили пять министерских портфелей из 15.

Ряд назначенных консерваторов в ходе предвыборной кампании допустил резкие высказывания, вызвавшие осуждение, как в стране, так и за рубежом.

К.Кальюлайд также отметила, что прошедшие 3 марта парламентские выборы были "честными и прозрачными", а пришедшее в результате голосования правительство поддерживается большинством в парламенте, является легитимным и представляет волю народа.

В среду президент подписала указ о назначении нового правительства, которое, как ожидается, приступит к работе 29 апреля после принятия должностной присяги перед парламентом.