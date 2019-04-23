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Киев проинформировал ПАСЕ и Совет Европы о решении Путина упростить прием жителей Донбасса в гражданство РФ

24.04.2019 18:32 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Украина проинформировала Совет Европы, ПАСЕ и генерального секретаря СЕ Турбьерна Ягланда о введении президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), сообщил постоянный представитель Украины при СЕ Дмитрий Кулеба.

"Только что на официальном заседании проинформировал послов государств-членов Совета Европы, генсекретаря СЕ и председателя ПАСЕ об указе Путина об упрощенном предоставлении гражданства жителям ОРДЛО. Подчеркнул, что речь идет об "осетинском сценарии" для Донбасса", - написал дипломат на своей странице в "Твиттере" в среду.

Он отметил, что ситуация в СЕ сейчас непростая.

"Здесь прилагают все усилия, чтобы хвалить Россию за конструктив ради того, чтобы вернуть их делегацию в ПАСЕ. Поэтому решение Путина могут "случайно" и не заметить. Да, реалии мира суровые. Но приходится бороться в любой реальности", - резюмировал посол.

Как сообщалось, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

 
 
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Украина проинформировала Совет Европы, ПАСЕ и генерального секретаря СЕ Турбьерна Ягланда о введении президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка...
 
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