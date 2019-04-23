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Банк развития разместил евробонды на $500 млн под 6,75%

24.04.2019 18:11 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Банк развития Республики Беларусь разместил дебютный выпуск 5-летних евробондов на $500 млн под 6,75% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Изначально ориентир доходности равнялся около 7%, затем был скорректирован до 6,875-7%.

Спрос превысил $1,55 млрд.

Объем выпуска первоначально планировался в объеме $300 млн, но по итогам завершившегося на прошлой неделе перед пасхальными праздниками road show решено было увеличить его до $500 млн, что позволит включить эти евробонды в индексы.

Параллельно, как сообщалось, банк рассматривал возможность размещения евробондов в белорусских рублях на 3 года. Ожидания рынка по доходности этого транша составляли чуть более 10% годовых (low double digit, как правило, под этой формулировкой подразумевается коридор 10-13%). Эта опция по-прежнему изучается, но если размещение состоится, то оно пройдет не ранее следующей недели.

Организаторами выступают Citi и Raiffeisen Bank International AG.

ОАО "Банк развития Республики Беларусь" создано в 2011 году в соответствии с указом белорусского президента. Банк финансирует проекты, включенные в государственные программы, осуществляет кредитную поддержку белорусского экспорта, участвует в программе развития малого бизнеса. Правительству принадлежит 96,2% акций банка, ОАО "Беларуськалий" - 3,78%, Нацбанку - 0,012%.

Чистая прибыль банка по МСФО в 2018 году выросла на 43%, до 327,1 млн белорусских рублей ($153,6 млн).

 
 
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Банк развития Республики Беларусь разместил дебютный выпуск 5-летних евробондов на $500 млн под 6,75% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах....
 
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