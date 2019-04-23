Парашютист на полной скорости врезался в стену и выжил: невероятное видео из Бразилии

Источник материала: Tut.by

Обычный прыжок с парашютом едва не закончился трагедией для парашютиста из Бразилии. Его подхватил нисходящий поток ветра и на высокой скорости понес к земле, прямо на здания. Столкновения избежать не удалось, но парень чудом остался жив.