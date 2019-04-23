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Михаил Банадык покинул пост начальника ГАИ Брестской области

24.04.2019 19:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Михаил Банадык покинул пост начальника ГАИ Брестской области. Об этом он сам рассказал журналистам.


Фото: УГАИ

Информация о том, что кресло главы областной Госавтоинспекции вакантно, появилось несколько недель назад, но до недавнего времени официально не подтверждалась. 24 апреля Михаил Банадык сообщил порталу «Реальный Брест», что больше не работает на прежнем месте. Что послужило причиной кадровых изменений, и кто станет новым начальником ГАИ Брестчины, пока не известно.

Михаил Банадык возглавлял областную Госавтоинспекцию с 9 апреля 2018 года. На этом посту он сменил Сергея Талатая. До назначения в Брест Банадык работал начальником отдела организации дорожного движения и дорожной инспекции УГАИ МОБ МВД Республики Беларусь.

В отличие от своего предшественника, Михаил Банадык не вводил в Бресте масштабных изменений в организацию дорожного движения. При нем в городе заработала система фиксации нарушений правил парковки «ПаркРайт», а на перекрестке улиц Московской и 28 Июля, где маршрутка насмерть сбила ребенка, запретили правый поворот из второй полосы. Кроме того, при нем в Бресте произошло несколько ДТП с участием автомобилей ГАИ.

 
Теги: Брест
 
 
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Он возглавлял областную ГАИ с 9 апреля 2018 года.
 
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