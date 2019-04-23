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Михаил Банадык покинул пост начальника ГАИ Брестской области
Источник материала: Tut.by
Михаил Банадык покинул пост начальника ГАИ Брестской области. Об этом он сам рассказал журналистам.
Информация о том, что кресло главы областной Госавтоинспекции вакантно, появилось несколько недель назад, но до недавнего времени официально не подтверждалась. 24 апреля Михаил Банадык
Михаил Банадык
В отличие от своего предшественника, Михаил Банадык не вводил в Бресте масштабных изменений в организацию дорожного движения. При нем в городе заработала система фиксации нарушений правил парковки «ПаркРайт», а на перекрестке улиц Московской и 28 Июля, где
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Он возглавлял областную ГАИ с 9 апреля 2018 года.
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