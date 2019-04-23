Белстат объявил о средней зарплате свыше 1000 рублей. Что не так с этой цифрой

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По данным Белстата, номинальная начисленная средняя заработная плата в марте составила 1056,9 рубля. Это на 79,3 рубля больше, чем в феврале.





Ранее в интервью глава правительства Сергей Румас сообщил, что в марте средняя зарплата белорусов превысила пресловутую отметку в 500 долларов, достигнув суммы 1011 рублей.







