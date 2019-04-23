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Белстат объявил о средней зарплате свыше 1000 рублей. Что не так с этой цифрой

24.04.2019 19:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ранее о преодолении заветной планки заявлял Сергей Румас.


Фото Александра Квиткевич, TUT.BY

По данным Белстата, номинальная начисленная средняя заработная плата в марте составила 1056,9 рубля. Это на 79,3 рубля больше, чем в феврале.

Ранее в интервью глава правительства Сергей Румас сообщил, что в марте средняя зарплата белорусов превысила пресловутую отметку в 500 долларов, достигнув суммы 1011 рублей.


Как уточняет TUT.BY, радоваться заработку свыше заветной тысячи не стоит, так как номинальная начисленная среднемесячная зарплата включает подоходный налог (13%) и обязательный страховой взнос работника (1%). Иными словами, после этих вычетов средняя зарплата составит чуть более 900 рублей.


 
 
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Ранее о преодолении заветной планки заявлял Сергей Румас.
 
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