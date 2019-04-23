Северная и Южная Корея входят в сферу миссионерских интересов РПЦ - пресс-секретарь патриарха

Источник материала: Интерфакс

Северная и Южная Корея наряду с другими странами, входящими в Патриарший экзархат в Юго-Восточной Азии, представляют большой интерес для миссионеров и священнослужителей Русской православной церкви.

"Обе Кореи, и Северная и Южная, находятся в этом нашем общем миссионерском охвате. Будем надеяться, что эти усилия дадут свои всходы", - сказал руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков в среду на пресс-конференции в Москве.

Он отметил, что во всех странах региона ведется "реальная, постоянная, каждодневная кропотливая работа миссионеров, священнослужителей и людей, которые занимаются организацией богослужебной церковной жизни".

"Это очень непросто, но, с другой стороны, очень благодатно для людей, которые видят в этом цель своей жизни. Очень утешительно видеть и понимать, что светом Воскресения Христова начинают просвещаться все новые и новые люди", - считает священник.

Он подчеркнул, что это "миссия православия, а не попытка утвердить присутствие Московского патриархата" в этих странах, и речь идет именно о просвещении людей светом евангельской истины.

"Будем молиться и с оптимизмом смотреть на развитие нашего церковного присутствия в этом очень важном регионе мира", - резюмировал священник.