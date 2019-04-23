ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Зеленского в проектах "Квартал 95" заменят другие актеры и ведущие студии

24.04.2019 19:11 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

После победы на выборах президента Украины лидер студии "Квартал 95" Владимир Зеленский оставит проекты, в которых был режиссером-постановщиком, ведущим и актером.

Как сообщает в среду PR-служба студии "Квартал 95", новым ведущим "Лиги смеха" станет Евгений Кошевой, который является одним из тренеров этого проекта. Место тренера в его команде займет другой судья.

В проекте "Вечерний квартал" появятся участники команды "Днепр", актеры и ведущие Игорь Ласточкин и Юрий Ткач. В новых записях программы примет участие актер Владимир Шумко.

Кроме того, в Турции состоятся записи новых выпусков "Вечернего квартала" (3 мая) и "Женского квартала" (5 мая). Ранее в этих программах В.Зеленский выступал режиссером-постановщиком.

В дальнейшем постановкой номеров "Вечернего квартала" будут заниматься Александр Пикалов и Евгений Кошевой, сообщила PR-служба.

В детской версии проекта "Рассмеши комика" В.Зеленского заменил Юрий Ткач. А кто займет место В.Зеленского во взрослой версии, станет известно ближе к съемкам нового сезона проекта, который запланирован на осень.

Во втором туре выборов президента Украины за кандидата на пост главы государства В.Зеленского проголосовали 73,22% избирателей, а действующий президент Петр Порошенко набрал 24,45% голосов, сообщила Центральная избирательная комиссия по итогам обработки 100% электронных протоколов.

 
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После победы на выборах президента Украины лидер студии "Квартал 95" Владимир Зеленский оставит проекты, в которых был режиссером-постановщиком, ведущим и актером....
 
Новости дня
Новости разные
 
Сивицкий: Почему Китай мало инвестирует в Беларусь, но стал много для нас значить
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
24.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика