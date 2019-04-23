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Воруют, продают и опять воруют. В МВД рассказали о криминальной схеме продажи авто из России

24.04.2019 20:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В столичную милицию обратился минчанин с заявлением об угоне автомобиля. Оказалось, машину украл бывший владелец, причем с расчетом, что его поступок останется безнаказанным. Как сообщает пресс-служба МВД, по такой схеме людей обманывают не впервые.


В 2017-м минчанин купил у другого жителя столицы четырехлетний кроссовер Hyundai Santa Fe, зарегистрированный в Московской области России. Чтобы сэкономить на сборах и не проходить техосмотр, покупатель не стал переоформлять машину на себя.

«К тому же, как некоторые ошибочно считают, российские номера позволяют избежать штрафов за превышение скорости. Два года владелец беззаботно ездил, пока машину не похитили средь бела дня со стоянки возле работы», — рассказывают в ГУВД.

В ходе розыска милиционеры выяснили: автомобиль украл предыдущий владелец. 38-летний мужчина сейчас задержан, а машина изъята — однако у заявителя вряд ли получится вернуть ее.

Проверка показала: это машина-двойник, ранее похищенная предположительно в России. Номер кузова видоизменен, документы и регистрационные знаки — подделка. А тем временем по Беларуси катается авто-оригинал, который легально ввезли в страну и чей VIN-номер использовали преступники при подделке документов.


«Задержанный [продавец] знал об этом и планировал снова ее продать, надеясь, что покупатель догадывается о криминальном происхождении авто и побоится заявить о краже. Когда будет установлен истинный владелец, авто ему [продавцу] вернут, а минский покупатель останется и без денег, и без средства передвижения», — говорят в МВД.

В уголовном розыске отмечают, что такая схема обмана стала популярной в криминальном автобизнесе. Преступники крадут авто, меняют VIN, делают документы и «номера», а потом продают исключительно без переоформления — и по заниженной стоимости. А через какое-то время авто крадут у нового владельца и опять перепродают.

В милиции напомнили, что заниженная цена и нежелание продавца проводить сделку в органах внутренних дел — первые признаки, что человеку пытаются продать «темную лошадку».

 
 
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Авто-подделку продают без переоформления на нового владельца, а вскоре угоняют и перепродают заново.
 
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