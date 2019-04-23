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До 25 градусов тепла прогнозируется синоптиками в Беларуси 25 апреля

24.04.2019 20:00 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

До 25 градусов тепла прогнозируется синоптиками в Беларуси 25 апреля
Фото из открытых источников

До 25 градусов тепла прогнозируется синоптиками в Беларуси 25 апреля Пылевая буря из Африки докатилась до западных областей Беларуси
В четверг, 25 апреля, ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков, лишь днем по крайнему юго-западу пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер прогнозируется юго-восточный 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов выше нуля, местами - от 0 до плюс 3 градусов. Днем будет 19-25 градусов тепла.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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