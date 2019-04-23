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Ехать 20 минут вместо 4 часов: отделение гемодиализа открылось в Кореличской районной больнице
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Жизненно необходимая процедура в шаговой доступности. Межрайонное отделение гемодиализа открылось в Кореличах для жителей сразу двух районов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это стало настоящим подарком для людей, которые нуждаются в аппарате «Искусственная почка». Если раньше на гемодиализ приходилось ездить за сотни километров, то теперь они на месте могут получить высокотехнологичную медицинскую помощь. Корреспондент Галина Буро о долгожданном событии.
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Жительница Новогрудского района Зинаида Рагель нуждается в гемодиализе три раза в неделю. Жизнь по расписанию на протяжении уже 11 лет. Как минимум 4 часа ей надо лежать и ждать, пока аппарат очистит кровь. Еще 4 часа раньше уходило на дорогу. С открытием отделения в Кореличах добраться до больницы можно всего за 20 минут.
Зинаида Рагель, жительница деревни Бенин:
Терапию здесь могут получить два района – Кореличский и Новогрудский, в перспективе – еще и Дятловский. Пациентов прямо из дома забирает автомобиль больницы. Отделение может принять до 24 человек в неделю. В работе – шесть самых современных моделей аппаратов «Искусственная почка».
Владислав Шейденков, врач-интерн Кореличской центральной районной больницы:
Галина Буро, СТВ:
Современное оснащение с собственным комплексом водоподготовки. И, что немаловажно для пациентов – уютные палаты с новой мебелью.
Светлана Журавель, жительница Новогрудка:
Алексей Кавцевич, заместитель главного врача Кореличской центральной районной больницы:
Показания к гемодиализу – хроническая почечная недостаточность, проще говоря, отказывают почки. Поэтому пациенты без искусственной очистки крови жить дальше не могут. Диагноз делит привычный уклад на «до» и «после». Задача медицины – дать шанс каждому больному на нормальное качество жизни. Здоровье людей – одно из главных условий успешной реализации всей стратегии социально-экономического развития страны. На необходимость совершенствование системы здравоохранения особое внимание обратил и Президент во время
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если раньше диагноз «почечная недостаточность» звучал как приговор, то сегодня в нашей стране в этом вопросе медицина шагнула далеко вперед. И специалисты уверены: количество пациентов, привязанных к гемодиализу, будет сокращаться. Во многом благодаря успешным операциям по трансплантации органов.
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Новости Беларуси. Жизненно необходимая процедура в шаговой доступности. Межрайонное отделение гемодиализа открылось в Кореличах для жителей сразу двух районов,...
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