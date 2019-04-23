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Ехать 20 минут вместо 4 часов: отделение гемодиализа открылось в Кореличской районной больнице

24.04.2019 19:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Жизненно необходимая процедура в шаговой доступности. Межрайонное отделение гемодиализа открылось в Кореличах для жителей сразу двух районов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это стало настоящим подарком для людей, которые нуждаются в аппарате «Искусственная почка». Если раньше на гемодиализ приходилось ездить за сотни километров, то теперь они на месте могут получить высокотехнологичную медицинскую помощь. Корреспондент Галина Буро о долгожданном событии.

Ехать 20 минут вместо 4 часов: отделение гемодиализа открылось в Кореличской районной больнице

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Ехать 20 минут вместо 4 часов: отделение гемодиализа открылось в Кореличской районной больнице

Жительница Новогрудского района Зинаида Рагель нуждается в гемодиализе три раза в неделю. Жизнь по расписанию на протяжении уже 11 лет. Как минимум 4 часа ей надо лежать и ждать, пока аппарат очистит кровь. Еще 4 часа раньше уходило на дорогу. С открытием отделения в Кореличах добраться до больницы можно всего за 20 минут.

Ехать 20 минут вместо 4 часов: отделение гемодиализа открылось в Кореличской районной больнице

Зинаида Рагель, жительница деревни Бенин:
– Мы очень довольны, что близко, недалеко. А так ездили в Сморгонь пять лет, в Волковыск ездили где-то год.
– Это какие расстояние в километрах?
– Ну, где-то до Сморгони 160, и до Волковыска где-то так.

Ехать 20 минут вместо 4 часов: отделение гемодиализа открылось в Кореличской районной больнице

Терапию здесь могут получить два района – Кореличский и Новогрудский, в перспективе – еще и Дятловский. Пациентов прямо из дома забирает автомобиль больницы. Отделение может принять до 24 человек в неделю. В работе – шесть самых современных моделей аппаратов «Искусственная почка».

Ехать 20 минут вместо 4 часов: отделение гемодиализа открылось в Кореличской районной больнице

Владислав Шейденков, врач-интерн Кореличской центральной районной больницы:
В этих аппаратах есть функция диаскана. Она позволяет в режиме реального времени отслеживать эффективность диализа, то есть нет необходимости после каждой процедуры брать анализы у пациента и нести в лабораторию. Все это можно посмотреть прямо на мониторе.

Ехать 20 минут вместо 4 часов: отделение гемодиализа открылось в Кореличской районной больнице

Галина Буро, СТВ:
Несмотря на внушительную стоимость одного такого аппарата, гемодиализ уверенно приходит в регионы. Только в Гродненской области это уже шестое отделение. А значит, медицина становится доступнее.

Ехать 20 минут вместо 4 часов: отделение гемодиализа открылось в Кореличской районной больнице

Современное оснащение с собственным комплексом водоподготовки. И, что немаловажно для пациентов – уютные палаты с новой мебелью.

Ехать 20 минут вместо 4 часов: отделение гемодиализа открылось в Кореличской районной больнице

Светлана Журавель, жительница Новогрудка:
Все аккуратно сделано, вообще красота. Персонал хороший, все молодые, все энергичные.

Ехать 20 минут вместо 4 часов: отделение гемодиализа открылось в Кореличской районной больнице

Алексей Кавцевич, заместитель главного врача Кореличской центральной районной больницы:
У нас создано 22 новых рабочих места с открытием отделения гемодиализа. Это и врачи, и медицинские сестры, сестра-хозяйка, санитарки, техники, инженер. Все специалисты нашли проходили специальное обучение на рабочем месте в Гродненской областной клинической больнице.

Ехать 20 минут вместо 4 часов: отделение гемодиализа открылось в Кореличской районной больнице

Показания к гемодиализу – хроническая почечная недостаточность, проще говоря, отказывают почки. Поэтому пациенты без искусственной очистки крови жить дальше не могут. Диагноз делит привычный уклад на «до» и «после». Задача медицины – дать шанс каждому больному на нормальное качество жизни. Здоровье людей – одно из главных условий успешной реализации всей стратегии социально-экономического развития страны. На необходимость совершенствование системы здравоохранения особое внимание обратил и Президент во время ежегодного Послания белорусскому народу и парламенту.

Ехать 20 минут вместо 4 часов: отделение гемодиализа открылось в Кореличской районной больнице

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У жителей малых населенных пунктов тоже должна быть возможность быстро и качественно получать квалифицированную помощь, особенно в экстренных случаях. Еще раз подчеркиваю: вот эти чудо-люди с такими уникальными операциями – эти случаи не должны заслонять от нас то, что мы не дорабатываем там. В деревнях, в поселках, со стариками. Вот это надо подтягивать до соответствующего уровня.

Ехать 20 минут вместо 4 часов: отделение гемодиализа открылось в Кореличской районной больнице

Если раньше диагноз «почечная недостаточность» звучал как приговор, то сегодня в нашей стране в этом вопросе медицина шагнула далеко вперед. И специалисты уверены: количество пациентов, привязанных к гемодиализу, будет сокращаться. Во многом благодаря успешным операциям по трансплантации органов.
 
 
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Новости Беларуси. Жизненно необходимая процедура в шаговой доступности. Межрайонное отделение гемодиализа открылось в Кореличах для жителей сразу двух районов,...
 
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