«Не носить в кармане пачку денег». Почему банки вводят лимиты на снятие наличных без комиссии

Источник материала: Tut.by

Банки начали вводить ограничения на снятие наличных без комиссии. Так, с 2 мая Белинвестбанк вводит лимиты на снятие наличных в банкоматах без комиссии. Еще одно изменение — комиссия за просмотр баланса. В банке пояснили , почему решили ввести такие новшества.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Почему банк решил ввести комиссию за снятие наличных в своих же банкоматах? -

— Принятие подобного решения (ввод комиссии за снятие наличных в банкоматах. — Прим. ред.) связано, в первую очередь, со стимулированием безналичных расчетов, которые сопровождаются развитием современных платежных механизмов и систем дистанционного банковского обслуживания, — поясняет заместитель председателя правления ОАО «Белинвестбанк» Александр Филиппович. — С каждым годом доля безналичных операций растет. Этот тренд характерен и для нашей страны. Но переход должен быть плавным. Понимая это, мы прорабатывали данный вопрос практически год.

Представитель банка приводит результаты исследования. Так, с 99% платежных карточек банка в месяц снимается наличными до 1 500 рублей. "В соответствии с этой цифрой мы и установили сумму, начиная от которой будет взиматься комиссия за снятие наличных", - уточняют в банке.

С 2 мая без комиссии максимальная сумма для снятия наличных в банкоматах Белинвестбанка и его банков-партнеров будет составлять 500 рублей в сутки, а в месяц — 1500 рублей. Если карточка открыта в долларах, евро или российских рублях, то суточные лимиты по снятию наличных без комиссии в банкоматах составит 200 USD/EUR или 15 000 RUB соответственно, а месячные — 600 USD/EUR, 45 000 RUB соответственно. В случае превышения будет взиматься комиссия в 0,5% от суммы (минимум 2 белорусских рубля, 3 доллара или евро, 200 российских рублей). Плата будет взиматься в валюте, в которой открыт счет.

В банке убеждены, что «сохранность денежных средств, контроль за расходами и масса бонусов — это то, что сегодня гарантирует любой канал дистанционного обслуживания».

— Мы предлагаем не носить в кармане пачку денег, а зарабатывать, получая money-back при расчете платежной карточкой и принимая участие в программах лояльности от платежных систем и рекламных играх.

Представитель банка также пояснил, почему с 2 мая баланс карточки в банкоматах и инфокиосках можно будет просматривать бесплатно только трижды в месяц.

— С развитием каналов дистанционного обслуживания, а я имею ввиду Интернет-банкинг и мобильное приложение, использование которых абсолютно бесплатное в Белинвестбанке, необходимость просмотра баланса карточки в банкоматах и инфокиосках отпадает. Более того, вы можете привязать к Интернет- и Мобильному банкингу карточку любого банка, которой пользуетесь. Исходя из статистических данных, менее 20% пользователей просматривают баланс карты в устройствах самообслуживания и делают это больше 3 раз в месяц. Если же клиент пользуется не смартфоном, а обычным телефоном, после каждой операции ему приходит sms-оповещение, в котором фиксируется остаток денежных средств на карте. SMS сохраняется в телефоне, а это значит, что вы всегда знаете, сколько денег на вашей карте.

Держатели карточек Белинвестбанка с 2 мая смогут бесплатно 3 раза на протяжении месяца просматривать баланс в устройствах самообслуживания — банкоматах и инфокиосках — любых банков. «Аналогичный подход будет применен и в банкоматах Белинвестбанка и банков-партнеров», — уточняют в банке. С четвертого просмотра баланса в месяц придется платить. Если смотреть баланс в устройствах Белинвестбанка, то нужно будет вносить 25 копеек, 0,15 доллара или евро или 10 российских рублей. Не придется платить комиссию только обладателям карточек Visa Infinite.