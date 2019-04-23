|
В Бресте аккумуляторный завод выпустил опытную партию продукции
Источник материала: Партизан
Образцы проходят испытания в лаборатории на соответствие характеристикам, изложенным в техническом задании, и требованиям нормативной документации, пишет
В конце марта представителями завода «АйПауэр» совместно с представителями генерального подрядчика, технического надзора, проектной и монтажной организаций проводилось комплексное опробование оборудования, в ходе которого была проверена работоспособность всего технологического и очистного оборудования. Об этом говорится в ответе на запрос «БГ» за подписью директора предприятия Сергея Мельниковича.
«После получения заключения о готовности оборудования к производству продукции в апреле была изготовлена опытная партия продукции, которая является типовой для ряда батарей, планируемых к серийному производству. Данные образцы проходят испытания в лаборатории на предмет соответствия характеристикам, изложенным в техническом задании, и требованиям нормативной документации на данный вид продукции. Серийное производство планируется после сдачи завода в эксплуатацию», – сказано в ответе на запрос.
Напомним, во время пресс-тура для журналистов на аккумуляторный завод в феврале было сказано, что первую партию продукции планируют получить в марте 2019 года. В связи с этим в запросе мы просили компанию ответить, почему сдвинулись ранее намеченные сроки. Однако на этот вопрос ответа мы не получили.
В апреле председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис на встрече со студентами Полесского государственного университета сообщил, что аккумуляторный завод под Брестом заработает уже в мае.
«Это серьезный инвестиционно-инновационный проект, в реализацию которого вложены огромные деньги. Он прошел все экспертизы, включая экологическую. Никто не разрешил бы строительство завода, который бы влиял на экологию города, тем более областного центра. Сегодня в Польше, Германии такие заводы работают. А мы покупаем там аккумуляторы за валюту. Что мы глупее их, свои не можем сделать?» – сказал глава Брестчины.
Строительство аккумуляторного завода на промышленной площадке «Аэропорт» в СЭЗ «Брест» началось в конце 2017 года. С тех пор в Бресте и районе не утихает протестная кампания:многие жители заявляют, что предприятие строится с нарушениями и будет вредным для экологии и здоровья людей. Начиная с 4 марта прошлого года на площади Ленина в Бресте противники строительства завода кормят голубей и тем самым выражают свой протест.
Власти заверяют, что завод безопасен, и говорят, что в случае нарушений предприятие будет закрыто.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Образцы проходят испытания в лаборатории на соответствие характеристикам, изложенным в техническом задании, и требованиям нормативной документации,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)