В Бресте аккумуляторный завод выпустил опытную партию продукции









В конце марта представителями завода «АйПауэр» совместно с представителями генерального подрядчика, технического надзора, проектной и монтажной организаций проводилось комплексное опробование оборудования, в ходе которого была проверена работоспособность всего технологического и очистного оборудования. Об этом говорится в ответе на запрос «БГ» за подписью директора предприятия Сергея Мельниковича.





«После получения заключения о готовности оборудования к производству продукции в апреле была изготовлена опытная партия продукции, которая является типовой для ряда батарей, планируемых к серийному производству. Данные образцы проходят испытания в лаборатории на предмет соответствия характеристикам, изложенным в техническом задании, и требованиям нормативной документации на данный вид продукции. Серийное производство планируется после сдачи завода в эксплуатацию», – сказано в ответе на запрос.





Напомним, во время пресс-тура для журналистов на аккумуляторный завод в феврале было сказано, что первую партию продукции планируют получить в марте 2019 года. В связи с этим в запросе мы просили компанию ответить, почему сдвинулись ранее намеченные сроки. Однако на этот вопрос ответа мы не получили.









В апреле председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис на встрече со студентами Полесского государственного университета сообщил, что аккумуляторный завод под Брестом заработает уже в мае.





«Это серьезный инвестиционно-инновационный проект, в реализацию которого вложены огромные деньги. Он прошел все экспертизы, включая экологическую. Никто не разрешил бы строительство завода, который бы влиял на экологию города, тем более областного центра. Сегодня в Польше, Германии такие заводы работают. А мы покупаем там аккумуляторы за валюту. Что мы глупее их, свои не можем сделать?» – сказал глава Брестчины.





Строительство аккумуляторного завода на промышленной площадке «Аэропорт» в СЭЗ «Брест» началось в конце 2017 года. С тех пор в Бресте и районе не утихает протестная кампания:многие жители заявляют, что предприятие строится с нарушениями и будет вредным для экологии и здоровья людей. Начиная с 4 марта прошлого года на площади Ленина в Бресте противники строительства завода кормят голубей и тем самым выражают свой протест.





Власти заверяют, что завод безопасен, и говорят, что в случае нарушений предприятие будет закрыто.