Эксперты BEROC: Действия России стали похожи на санкции против Беларуси

— Согласованность и синхронность таких действий дает основания говорить о целенаправленном и системном экономическом давлении России на Беларусь.





Эксперты напоминают, что остается неразрешенной ситуация с налоговым маневром: Беларусь настаивает на компенсации, ссылаясь на договор о ЕАЭС, а Россия продолжает настаивать на том, что ее налоговый маневр находится вне правового поля ЕАЭС.





— Уже в 2019 году это приводит — пока не столь значимо — к ухудшению фискальной позиции Беларуси, а также снижению рентабельности переработки нефти.





Во-вторых, отмечают в BEROC, в 2019 году Россия стала значительно чаще вводить торговые ограничения на экспорт белорусской продукции, которые представляются как реализация норм ветеринарного и других видов административного контроля.





— Примечательно, что под такого рода ограничения подпадают преимущественно чувствительные для Беларуси товары — мясная, молочная и другая продовольственная продукция, возможности экспорта которой на альтернативные рынки ограничены неторговыми барьерами.





В-третьих, де-факто для Беларуси в течение полугода оказался заморожен последний транш (200 млн долларов) кредита от ЕАБР вопреки заявлениям белорусской стороны о выполнении условий для его получения.









— В апреле 2019 года российские власти заявили о том, что он все же будет предоставлен. Кроме того, они высказали готовность предоставить в 2019 году новый межгосударственный кредит (600 млн долларов). Однако это вряд ли является сигналом снятия напряженности в двусторонних отношениях: де-факто указанные средства позволят лишь частично рефинансировать имеющиеся долговые обязательства Беларуси перед ЕАБР и Россией, снизив предстоящие в 2019 году чистые выплаты по ним.





Наконец, в-четвертых, актуальными могут стать противоречия по стоимости нефтяного транзита, строительства АЭС и кредита, взятого под нее, а также стоимости газа для Беларуси с 2020 года.





— Системный характер, который принимает экономическое давление на Беларусь со стороны России, делает маловероятным быстрое разрешение указанных противоречий. Соответственно, фоновые условия для экономического роста в среднесрочном периоде, вероятно, ухудшатся.





Недавно действия России в отношении Беларуси назвал санкциями и Александр Лукашенко: «Сами находятся под санкциями и осуждают это, и я тут их абсолютно поддерживаю. Но в то же время подобным оружием воюют против ближайших своих союзников».