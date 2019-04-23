«Путин - сказочный…» В России впервые оштрафовали за неуважение к власти

Картыжев выложил запись суда, на которой слышно, как судья Иванов зачитывает суть правонарушения: «31 марта 2019 года в 18:45 Картыжев… разместил в сети Интернет в социальной сети „ВКонтакте“ две записки с фрагментами текста „Путин — сказочный (матерное слово)“ и графическим изображением президента России [Владимира] Путина».





По мнению главы международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, дело Картыжева может быть первым случаем применения закона о неуважении к власти в России.





Президент России Владимир Путин подписал закон о неуважении к власти 18 марта, он вступил в силу 29 марта — за два дня до поста Картыжева.