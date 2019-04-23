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«Путин - сказочный…» В России впервые оштрафовали за неуважение к власти
Источник материала: Партизан
Судья Чудовского районного суда Новгородской области Игорь Иванов оштрафовал на 30 тысяч российских рублей (около 470 долларов) местного жителя Юрия Картыжева. Его признали виновным по статье КоАП о неуважении к власти.
Картыжев выложил запись суда, на которой слышно, как судья Иванов зачитывает суть правонарушения: «31 марта 2019 года в 18:45 Картыжев… разместил в сети Интернет в социальной сети „ВКонтакте“ две записки с фрагментами текста „Путин — сказочный (матерное слово)“ и графическим изображением президента России [Владимира] Путина».
По мнению главы международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, дело Картыжева может быть первым случаем применения закона о неуважении к власти в России.
Президент России Владимир Путин подписал закон о неуважении к власти 18 марта, он вступил в силу 29 марта — за два дня до поста Картыжева.
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Судья Чудовского районного суда Новгородской области Игорь Иванов оштрафовал на 30 тысяч российских рублей (около 470 долларов) местного жителя Юрия Картыжева. Его...
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