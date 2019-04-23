В Гродно бастуют таксисты: требуют повышения тарифов









hrodna.life . Никто из них на протяжении нескольких часов не принимает заказы от диспетчерских служб, пишет





Забастовка коснулась почти всех служб города. Инициаторами акции стали не руководители фирм, а группа таксистов. Они выступают за повышение стоимости своих услуг. Предлагают следующий тариф: 5 рублей до 3 км и 80 копеек за каждый последующий километр. Сейчас в большинстве фирм такси установлен тариф 2 рубля 60 копеек до 3 км.





«Сегодняшний тариф на перевозки такой жалкий, что водители не могут ни заработать, ни отремонтировать автомобиль. Многие из нас стали зарабатывать 10-12 рублей в сутки и это ненормально. Иной раз даже машину нечем заправить. А тарифы устанавливают не водители или перевозчики, а диспетчерская служба, которая к этому не имеет никакого отношения. Они просто посредники и зарабатывают на нас», – говорят водители.









Водители служб такси отмечают, что поднятие тарифов даст возможность водителям заработать, отремонтировать автомобили и прокормить свои семьи.





«Водителей никто не ценит. Прошли те времена, когда мы зарабатывали. Студентам на такси уже дешевле ездить, чем на общественном транспорте. Это нормально? Все хотят качественные услуги, но за это никто не хочет платить. Диспетчерская служба должна иметь 10% от заказа. Чем будет выше заказ, тем больше будут зарабатывать все: как диспетчер, так и водители. Провез на 3 рубля, 30 копеек отдал, но никак не больше, на 10 рублей – 1 рубль отдай. Никто не забирает это у диспетчерской службы, они тоже должны зарабатывать. Но всё упирается в тариф, сегодня он просто нищенский. Люди просто смеются над нами, как хотят, так и используют. А топливо дорожает, как и обслуживание автомобиля», – добавили таксисты.