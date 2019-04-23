ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь и ЕС проводят заседание Координационной группы в Минске

24.04.2019 20:56 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

В Минске 24-25 апреля проходит седьмое заседание Координационной группы Беларусь – ЕС, сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Белорусскую делегацию на заседании возглавил заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко, европейскую – управляющий директор Европейской службы внешних действий по делам Европы и Центральной Азии Томас Майер-Хартинг. В мероприятии приняли участие представители МИД, других органов государственного управления Беларуси, профильных подразделений Европейской комиссии и Европейской службы внешних действий.

В ходе заседания обсуждены состояние и перспективы двусторонних отношений Беларуси с Евросоюзом, участие нашей страны в инициативе ЕС "Восточное партнерство", сотрудничество в сферах экономики и финансов, торговли, сельского хозяйства, образования, науки, экологии, транспорта, цифровых технологий, международной технической помощи, а также вопросы прав человека.

В ряде сегментов заседания приняли участие представители отдельных белорусских НПО.

"На полях" мероприятия состоялась встреча заместителя Министра О.Кравченко с управляющим директором Европейской службы внешних действий по делам Европы и Центральной Азии Томасом Майер-Хартингом.

Стороны обсудили состояние политического диалога и отраслевого сотрудничества Беларуси с Евросоюзом, участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство", реализацию в Беларуси проектов международной технической помощи Европейского союза, а также ситуацию в восточноевропейском регионе.

 Координационная группа Беларусь – ЕС провела свое первое заседание в апреле 2016 года. Данный формат создан для структурированного диалога по всему спектру двустороннего взаимодействия между Беларусью и Евросоюзом. 

Заседания проходят раз в полугодие. Участие в них принимают представители Европейской комиссии, Европейской службы внешних действий, профильных органов государственного управления Беларуси.

Предыдущее заседание Координационной группы состоялось 12 – 13 декабря 2018 г. в Брюсселе (Бельгия). 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске 24-25 апреля проходит седьмое заседание Координационной группы Беларусь – ЕС, сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
Путин упростил “паспортизацию” Донбасса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
24.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика