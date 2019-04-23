Беларусь и ЕС проводят заседание Координационной группы в Минске

Источник материала: Интерфакс

В Минске 24-25 апреля проходит седьмое заседание Координационной группы Беларусь – ЕС, сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Белорусскую делегацию на заседании возглавил заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко, европейскую – управляющий директор Европейской службы внешних действий по делам Европы и Центральной Азии Томас Майер-Хартинг. В мероприятии приняли участие представители МИД, других органов государственного управления Беларуси, профильных подразделений Европейской комиссии и Европейской службы внешних действий.

В ходе заседания обсуждены состояние и перспективы двусторонних отношений Беларуси с Евросоюзом, участие нашей страны в инициативе ЕС "Восточное партнерство", сотрудничество в сферах экономики и финансов, торговли, сельского хозяйства, образования, науки, экологии, транспорта, цифровых технологий, международной технической помощи, а также вопросы прав человека.

В ряде сегментов заседания приняли участие представители отдельных белорусских НПО.

"На полях" мероприятия состоялась встреча заместителя Министра О.Кравченко с управляющим директором Европейской службы внешних действий по делам Европы и Центральной Азии Томасом Майер-Хартингом.

Стороны обсудили состояние политического диалога и отраслевого сотрудничества Беларуси с Евросоюзом, участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство", реализацию в Беларуси проектов международной технической помощи Европейского союза, а также ситуацию в восточноевропейском регионе.

Координационная группа Беларусь – ЕС провела свое первое заседание в апреле 2016 года. Данный формат создан для структурированного диалога по всему спектру двустороннего взаимодействия между Беларусью и Евросоюзом.

Заседания проходят раз в полугодие. Участие в них принимают представители Европейской комиссии, Европейской службы внешних действий, профильных органов государственного управления Беларуси.

Предыдущее заседание Координационной группы состоялось 12 – 13 декабря 2018 г. в Брюсселе (Бельгия).