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Лукашенко выразил соболезнование Великому герцогу Люксемургскому Анри в связи со смертью его отца

24.04.2019 20:14 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Великому герцогу Люксембургскому Анри, сообщили в пресс-службе главы государства.

"Глубоко опечален сообщением об уходе из жизни Вашего отца – Его Королевского Высочества Великого герцога Жана, - говорится в соболезновании. - Великий герцог Жан, который проявил мужество и отвагу в годы Второй мировой войны, добросовестность и мудрость во время пребывания на троне, пользовался заслуженным уважением в своей стране и далеко за ее пределами".

Глава государства от имени белорусского народа и себя лично выразил искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким Его Королевского Высочества, а также всему народу Люксембурга в связи с этой большой потерей.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Великому герцогу Люксембургскому Анри, сообщили в пресс-службе главы государства.
 
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