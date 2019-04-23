Лукашенко выразил соболезнование Великому герцогу Люксемургскому Анри в связи со смертью его отца

Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Великому герцогу Люксембургскому Анри, сообщили в пресс-службе главы государства.

"Глубоко опечален сообщением об уходе из жизни Вашего отца – Его Королевского Высочества Великого герцога Жана, - говорится в соболезновании. - Великий герцог Жан, который проявил мужество и отвагу в годы Второй мировой войны, добросовестность и мудрость во время пребывания на троне, пользовался заслуженным уважением в своей стране и далеко за ее пределами".

Глава государства от имени белорусского народа и себя лично выразил искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким Его Королевского Высочества, а также всему народу Люксембурга в связи с этой большой потерей.