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Привести в порядок могилы на Оршанском кладбище пришло полсотни студентов

24.04.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Более 50 студентов БГСХА приняли сегодня участие в традиционной общеакадемической акции «Пока помним – живем». Неравнодушные молодые люди пришли на Оршанское кладбище, чтобы привести в порядок места захоронений деятелей науки и культуры, ветеранов Великой Отечественной войны, бывших работников академии.

 

Привести в порядок могилы на Оршанском кладбище пришло полсотни студентов

 

Привести в порядок могилы на Оршанском кладбище пришло полсотни студентов

 

Заведующая музеем БГСХА Татьяна Лосева рассказала, что эта акция берет свое начало с 2001 года.  Участие в таком деле  укрепляет в студентах чувство уважения к историческому прошлому своей альма-матер.

 

Привести в порядок могилы на Оршанском кладбище пришло полсотни студентов

 

Привести в порядок могилы на Оршанском кладбище пришло полсотни студентов

 

Привести в порядок могилы на Оршанском кладбище пришло полсотни студентов

 

На уборку пришли участники клубов «КЛИО», «Чуткие сердца», «Спадчына» и волонтерский отряд строительно-мелиоративного факультета.

 

Привести в порядок могилы на Оршанском кладбище пришло полсотни студентов

 

Валерия Дроздовская

Фото Михаила Левцова


 
Теги: Минск
 
 
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  Более 50 студентов БГСХА приняли сегодня участие в традиционной общеакадемической акции «Пока помним – живем». Неравнодушные молодые люди пришли на Оршанское...
 
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