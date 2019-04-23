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Привести в порядок могилы на Оршанском кладбище пришло полсотни студентов
24.04.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Более 50 студентов БГСХА приняли сегодня участие в традиционной общеакадемической акции «Пока помним – живем». Неравнодушные молодые люди пришли на Оршанское кладбище, чтобы привести в порядок места захоронений деятелей науки и культуры, ветеранов Великой Отечественной войны, бывших работников академии.
Заведующая музеем БГСХА Татьяна Лосева рассказала, что эта акция берет свое начало с 2001 года. Участие в таком деле укрепляет в студентах чувство уважения к историческому прошлому своей альма-матер.
На уборку пришли участники клубов «КЛИО», «Чуткие сердца», «Спадчына» и волонтерский отряд строительно-мелиоративного факультета.
Валерия Дроздовская
Фото Михаила Левцова
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Более 50 студентов БГСХА приняли сегодня участие в традиционной общеакадемической акции «Пока помним – живем». Неравнодушные молодые люди пришли на Оршанское...
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