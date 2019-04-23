В Горах посадили две дубовые рощи – саженцы вырастила из желудей местная третьеклассница

Источник материала: Горецкий вестник

Дубовую рощу на берегу озера заложили ученики и работники Горской средней школы в рамках акции «Посади дерево» — было высажено более 300 саженцев.





Посадочным материалом обеспечила всех третьеклассница Света Скурьят — по заданию Горского сельского Совета депутатов она несколько месяцев занималась исследовательской работой по выращиванию саженцев дуба обыкновенного в домашних условиях.









Вторая дубовая роща была разбита на склоне речки Быстрая при въезде в агрогородок Горы. В посадке активно участвовали работники райинспекции природных ресурсов и окружающей среды и УКС Горецкого района.

Ольга Старовойтова