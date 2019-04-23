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В Горах посадили две дубовые рощи – саженцы вырастила из желудей местная третьеклассница

24.04.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Дубовую рощу на берегу озера заложили ученики и работники Горской средней школы в рамках акции «Посади дерево» — было высажено более 300 саженцев.

 

В Горах посадили две дубовые рощи – саженцы вырастила из желудей местная третьеклассница

 

Посадочным материалом обеспечила всех третьеклассница Света Скурьят — по заданию Горского сельского Совета депутатов она несколько месяцев занималась исследовательской  работой по выращиванию саженцев дуба обыкновенного в домашних условиях.

 

В Горах посадили две дубовые рощи – саженцы вырастила из желудей местная третьеклассница
Третьеклассница Светлана Скурьят готовит жёлуди для посадки.

 

В Горах посадили две дубовые рощи – саженцы вырастила из желудей местная третьеклассница
Молодая поросль.

 

Вторая дубовая роща была разбита на склоне речки Быстрая при въезде в агрогородок Горы. В посадке активно участвовали работники райинспекции природных ресурсов и окружающей среды и УКС Горецкого района.

Ольга Старовойтова


 
Теги: Минск
 
 
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  Дубовую рощу на берегу озера заложили ученики и работники Горской средней школы в рамках акции «Посади дерево» — было высажено более 300 саженцев.     Посадочным...
 
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