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Предприятия Белкоопсоюза испекут к Пасхе 460 тонн сдобы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. К празднику готовы: 460 тонн ароматной выпечки изготовят в Белкоопсоюзе к Пасхе. Уже 25 апреля на прилавках магазинов кооперации появятся ароматные куличи и пироги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сдобу украсят шоколадной глазурью, помадкой, посыпками и тематическими рисунками. Примечательно, что за каждым таким изделием – местная пекарня со своими традициями и акцентом на натуральность и здоровое питание.
Татьяна Косякова, заместитель начальника управления промышленности Белкоопсоюза:
Бренд потребкооперации – это не только хлеб, но и традиционные соления, квашения, мочения. Пользуются спросом у покупателей мясные и колбасные изделия по национальным домашним рецептам, плодоовощная консервация и заморозка.
Сельскохозяйственное сырье для реализации и переработки закупается у населения и фермеров. Продукция Белкоопсоюза экспортируется в 16 стран дальнего зарубежья и 46 регионов России. За 2018 год внешнеэкономический эффект составил 50 миллионов долларов. Активно развивается и собственная торговая сеть Белкоопсоюза. Недавно у нее появилась отличительная черта – «уголки здорового питания».
Валерий Иванов, председатель правления Белкоопсоюза:
Сегодня в Белкоопсоюзе обсудили итоги 2018 года и стратегию развития. В приоритете – дальнейший ребрендинг торговой сети, открытие магазинов шаговой доступности и внедрение новых форм обслуживания.
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Новости Беларуси. К празднику готовы: 460 тонн ароматной выпечки изготовят в Белкоопсоюзе к Пасхе. Уже 25 апреля на прилавках магазинов кооперации появятся ароматные...
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