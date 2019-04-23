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Из-за серьёзного лесного пожара перекрыта трасса на Литву и закрыт пункт пропуска «Привалка»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. После пылевой бури сильное пламя охватило леса в Гродненском районе. На месте работают более 100 спасателей и десятки единиц пожарной техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Задействованы сотрудники милиции, лесхоза и пограничники.
Пожар стремительно распространяется сильным ветром. Это та самая буря, из-за которой в Гродненской области объявили штормовое предупреждение. В результате природного феномена перекрыта трасса на Литву и закрыт пограничный пункт пропуска «Привалка».
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Новости Беларуси. После пылевой бури сильное пламя охватило леса в Гродненском районе. На месте работают более 100 спасателей и десятки единиц пожарной техники,...
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