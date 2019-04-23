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Облако пыли высотой с многоэтажку: необычная буря накрыла Гродно
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. С похожим на
Плотное облако пыли высотой в многоэтажку за считанные минуты окутало улицы и дворы города. Песчаная буря сопровождалась сильнейшими порывами ветра.
В эпицентре стихии оказались жители микрорайона Ольшанка. Там видимость упала до нуля. Водителям пришлось передвигаться едва ли не вслепую.
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Новости Беларуси. С похожим на песчаные бури природным феноменом столкнулись жители Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Плотное облако пыли...
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