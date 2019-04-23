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Несколько десятков дипломатов вышли из зала в ООН, протестуя против выступления главы МИД Венесуэлы

24.04.2019 21:41 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Более 30 дипломатов покинули зал заседаний Генеральной Ассамблеи ООН в знак протеста против выступления министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасы, сообщают в среду западные СМИ.

На заседании, посвященном мультилатерализму, Х.Арреаса обвинил США в том, что они хотят установить в ООН диктатуру, и отверг призывы Вашингтона к ООН признать лидера Венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

Протестуя против выступления Х.Арреасы, из зала вышли диплома стран, входящих в группу Лимы, созданную для разрешения политического кризиса в Венесуэле. Почти все участники этой группы ранее признали Х.Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

 
 
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Более 30 дипломатов покинули зал заседаний Генеральной Ассамблеи ООН в знак протеста против выступления министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасы,...
 
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