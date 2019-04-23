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Азаренко обыграла Звонареву в Штутгарте
Источник материала: Интерфакс
Белоруска Виктория Азаренко обыграла россиянку Веру Звонареву и вышла во второй круг теннисного турнира в Штутгарте.
Во втором круге турнира в Штутгарте В.Азаренко сыграет с Каролиной Плишковой из Чехии.
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Белоруска Виктория Азаренко обыграла россиянку Веру Звонареву и вышла во второй круг теннисного турнира в Штутгарте. Матч между Азаренко и Звонаревой продолжался...
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