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Азаренко обыграла Звонареву в Штутгарте

24.04.2019 21:32 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Белоруска Виктория Азаренко обыграла россиянку Веру Звонареву и вышла во второй круг теннисного турнира в Штутгарте.

Азаренко обыграла Звонареву в Штутгарте
Матч между Азаренко и Звонаревой продолжался два сета и завершился со счетом 7:5, 6:4 в пользу Азаренко. Азаренко занимает 61-е место в рейтинге WTA, Звонарева – 84-е.

Во втором круге турнира в Штутгарте В.Азаренко сыграет с Каролиной Плишковой из Чехии.

 
 
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Белоруска Виктория Азаренко обыграла россиянку Веру Звонареву и вышла во второй круг теннисного турнира в Штутгарте. Матч между Азаренко и Звонаревой продолжался...
 
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