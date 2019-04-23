Азаренко обыграла Звонареву в Штутгарте

Источник материала: Интерфакс

Белоруска Виктория Азаренко обыграла россиянку Веру Звонареву и вышла во второй круг теннисного турнира в Штутгарте.



Матч между Азаренко и Звонаревой продолжался два сета и завершился со счетом 7:5, 6:4 в пользу Азаренко. Азаренко занимает 61-е место в рейтинге WTA, Звонарева – 84-е.

Во втором круге турнира в Штутгарте В.Азаренко сыграет с Каролиной Плишковой из Чехии.