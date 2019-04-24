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26 апреля Госавтоинспекция проведет Единый день безопасности дорожного движения

24.04.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

26 апреля Госавтоинспекция проведет Единый день безопасности дорожного движения

«Колес меньше – опасности больше!». Под таким девизом 26 апреля 2019 года в Республике Беларусь пройдет  Единый день безопасности дорожного движения, направленный на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием двухколёсного транспорта.

В этот день инспекторы ДПС уделят особое внимание водителям двухколесного транспорта, будут контролировать соблюдение требований по использованию мотошлемов и скоростного режима, прохождение технического осмотра. Не останутся не замеченными сотрудниками ГАИ конструктивно измененные и незарегистрированные в установленном порядке мотоциклы и мопеды. Кроме того, инспекторы будут проводить профилактические беседы и разъяснять требования действующего законодательства.

Госавтоинспекция призывает водителей двухколесных транспортных средств к неукоснительному соблюдению Правил дорожного движения. В частности, управлять мотоциклом необходимо в мотошлеме и не перевозить пассажиров без него, двигаться с включенным ближним светом фар. Обязательны своевременная регистрация транспортных средств и прохождение ими государственного технического осмотра. Также недопустимо садиться за руль мототранспорта лицам, не достигшим 16 летнего возраста, и не имея водительского удостоверения категории АМ (мопеды) и подкатегории А1 (мотоциклы с рабочим объемом двигателя, не превышающим 125 куб. см, и максимальной мощностью, не превышающей 11 киловатт). И только по достижению 18 лет разрешается управлять мотоциклом, имея удостоверение категории А.

Юрий ШПАКОВСКИЙ, старший госавтоинспектор ОГАИ

   

 
 
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«Колес меньше – опасности больше!». Под таким девизом 26 апреля 2019 года в Республике Беларусь пройдет  Единый день безопасности дорожного
 
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