ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Почти 200 человек борются с лесным пожаром под Гродно

24.04.2019 21:48 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

С лесным пожаром под Гродно борются уже почти 200 человек, информирует пресс-служба МЧС.


grodno.mchs.gov.by

Днём ​​24 апреля спасатели получили сообщение, что около пригородной деревни Гожа горит лес. Сильный ветер способствовал распространению лесного пожара. После этого пограничники были вынуждены перекрыть работу пропускного пункта "Привалка".

По состоянию на 17:30 с огнем борются 130 работников МЧС на 14 пожарных машинах, 20 специалистов лесхоза на 2 машинах, 40 военных на 3 машинах.


В деревнях Плебанишки, Чернуха и Привалки организовали пожарные посты для мониторинга ситуации и недопущения распространения огня.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С лесным пожаром под Гродно борются уже почти 200 человек, информирует пресс-служба МЧС.
 
Новости дня
Новости разные
 
Предприятия Белкоопсоюза испекут к Пасхе 460 тонн сдобы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
25.04.2019
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика