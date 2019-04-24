Почти 200 человек борются с лесным пожаром под Гродно

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Днём ​​24 апреля спасатели получили сообщение, что около пригородной деревни Гожа горит лес. Сильный ветер способствовал распространению лесного пожара. После этого пограничники были вынуждены перекрыть работу пропускного пункта "Привалка".





По состоянию на 17:30 с огнем борются 130 работников МЧС на 14 пожарных машинах, 20 специалистов лесхоза на 2 машинах, 40 военных на 3 машинах.









В деревнях Плебанишки, Чернуха и Привалки организовали пожарные посты для мониторинга ситуации и недопущения распространения огня.