Штаб Зеленского потребовал новых санкций против России

«Указом о выдаче российских паспортов гражданам Украины, которые находятся на временно неподконтрольных нашей стране территориях, Российская Федерация признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта», — говорится в сообщении.





Отмечается, что Украина будет делать все от нее зависящее, чтобы защищать и оказывать помощь украинским гражданам, находящимся на оккупированных территориях.









«Украина также рассчитывает на поддержку международного сообщества в вопросе защиты интересов, прав и свобод украинских граждан на временно оккупированных территориях и рассчитывает на усиление дипломатического и санкционного давления на Россию», — говорится в сообщении.



