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Административное дело в отношении Федынича прекращено

24.04.2019 21:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Замначальника РУВД Центрального района Минска не увидел состава преступления в действиях лидера профсоюза РЭП, сообщает praca-by.info.

24 апреля в РУВД Центрального района Минска состоялось рассмотрение протокола об административном правонарушении (часть 1 статьи 17.3 КоАП) в отношении лидера профсоюза РЭП Геннадия Федынича.

– Дело рассматривал полковник А.В.Басов, замначальника управления РУВД Центрального района. После моего вопроса, просмотра видео и выступления адвоката последовал вопрос: что предлагает адвокат? Защитник не усмотрела в моих действиях элементов административного правонарушения. Замначальника управления согласился и прекратил административное преследование в связи с отсутствием состава правонарушения. В пятидневный срок нам будет дан подтверждающий документ, – отметил Федынич.


30 марта Геннадия Федынича задержали двое сотрудников милиции и отвезли на освидетельствование. Дыхание в трубку показало то ли 1,3, то ли 1,5 промилле, однако взять на кровь для более точного анализа медики отказались. А уже 3 апреля ему вынесен первый выговор за нарушение режима отбывания «домашней химии».

 
Теги: Минск
 
 
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Замначальника РУВД Центрального района Минска не увидел состава преступления в действиях лидера профсоюза РЭП, сообщает praca-by.info.
 
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