Работа над Конституционным актом союзного государства? МИД не в курсе

МИД РБ “не располагает информацией о возобновлении работы над проектом Конституционного акта союзного государства”, – сообщает первый замминистра А.Евдоченко.





Вся фишка в том, что Владимир Мацкевич не обращался в МИД с запросом.









Похоже на то, что внешнеполитическое ведомство самостоятельно отреагировало на обеспокоенность философа дальнейшей судьбой Беларуси, ее независимостью и суверенитетом.





“Я помню об угрозе потери независимости, знаю о «дамокловом мече», подвешенном недальновидной и антинациональной политикой режима ещё в конце 90-х годов. Но я ничего не знаю о предмете последних переговоров президентов, о планах и намерениях диктаторов, о том, в какой стадии сейчас находится процесс «интеграции», и идёт ли процесс вообще”, – писал недавно Мацкевич.