«Я не думала, что можно отказаться»: развод по телефону, или как на доверии белорусов заработали миллион

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси раскрыта крупная схема мошенничества, в центре которой оказались не десятки, а даже сотни белорусов. Работа была поставлена на широкую ногу: мошенники создали по стране сразу несколько call-центров и даже обучили своих сотрудников приемам манипуляции сознанием людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О вопиющих случаях обмана главе государства доложили правоохранители. В ответ Президент поручил немедленно разобраться и сделать все возможное, чтобы помочь и защитить интересы людей, а саму преступную схему ликвидировать.





Она, к слову, была построена на системе почтовых отправлений. Человеку сообщали по телефону о подарке ко дню рождения или другой праздничной дате. Правда, за доставку и небольшой презент в довесок необходимо было немного заплатить. Те, кто соглашался, приходил спустя время на почту, оплачивал все эти дополнительные расходы, а дома в посылке находили отнюдь не обещанные швейцарские часы или золотую цепочку. Схему раскрыли, а руководители минской фирмы «Американ Бай» и пинской «Эмисан» задержаны. Корреспондент Евгений Поболовец продолжит тему.





Не трогаем компьютеры. Наушники снимаем. Положили на стол телефоны, ничего не трогаем.





Это Пинск. Call-центр. Один из трех в Беларуси, откуда, по версии следствия, звонили потерпевшим. Девушка или парень. Поздравление с днем рождения или 8 Марта и подарок по этому поводу. Швейцарские часы или золотая цепочка – совершенно бесплатно. А потом уточняли: вместе с ним в посылке будет еще один подарок, помельче: кулончик или браслет. За него и за почтовые услуги придется немного заплатить. Символически.





Алексей Юркевич, потерпевший:

Вот такой пришел кулончик и гематитовый браслет. 59 по-моему рублей.









Богуслава Бородина, потерпевшая:

У меня дочь пошла на почту, забрала этот подарок. Я прихожу домой, она мне так: «Мама, ну ты даешь. Как тебя развели!» Ну, рубля 3 самое большое он стоит. А заплатила я 29,90.









Швейцарских часов или золотых цепочек в посылке не оказывалось, там находили лишь искусно сделанные подделки. А цена за кулончик была совсем не копеечная. Потерпевшие долгое время никак не проявляли себя, ведь посылки открывали дома. Многие не знали, что от них можно отказаться. А там уже было как-то неловко и стыдно признаваться в том, что тебя обманули.





Маргарита Хоняк, потерпевшая:

Раз уже пришла посылка, пришлось. Я не думала, что можно отказаться, пришлось брать. Как-то я так расстроилась, ну и смирилась. Думаю: ладно…





Виктория Джухунян, пресс-секретарь Белпочты:

При поступлении почтового отправления с наложенным платежом получатель услуг вправе уточнить, от кого поступило это почтовое отправление. Если человек сомневается в отправителе, то он всегда может отказаться от получения такой посылки.





Но вскрыть на месте и отказаться после – нельзя. На неловкость потерпевших и небольшую сумму потерь, видимо, и рассчитывали злоумышленники. Ну, кто пойдет скандалить из-за каких-то 20 рублей? И уж тем более в какой суд кто обратится? Там издержек одних в разы больше будет. К тому же сама схема была организована профессионально.





Сотрудники call-центра общались с клиентом строго по методичке, где было детально расписано, что и как говорить человеку, чтобы уговорить принять такую посылку. Психологи выделяют в таких ситуациях минимум три крючка, на которые могут попасться доверчивые люди.





Борис Никифоров, психолог-коуч, гештальт-терапевт:

Во-первых, это сам феномен подарка. Это еще было описано Робертом Чалдини в книге «Психология влияния», которая используется очень часто в продажах вообще. Она заключается в том, что если мы что-то дарим кому-то, то у другого человека возникает некое чувство долга. И он уже ощущает себя виноватым, в том случае, если он нам не отплатил.





Во-вторых, халява. Подарок за 300 рублей якобы, а вы платите лишь 60 за пересылку. В-третьих, почти все потерпевшие – это люди в возрасте. Ими легко манипулировать: сказывается советское прошлое, когда хорошую вещь нужно было доставать из-под полы. А тут все сделают за вас, только забери посылку на почте, и все.





Евгений Поболовец, СТВ:

Вот таких обычных с виду посылок через отделения Белпочты прошла не одна тысяча. Известно, что в общей сложности белорусы за них заплатили больше миллиона долларов США.





Самое интересное в этой истории – что это случилось в нашей стране, где подобное уже десятилетиями пресекается. Было пресечено и сейчас. Буква закона и понятие справедливости – то, к чему привыкли в Беларуси. Правоохранители, по сути, провели превентивную операцию. Несмотря на несущественный ущерб, многие потерпевшие, когда им звонили следователи, не удивлялись тому, что их права все же оказались защищены.





Юрий Кардымон, заместитель начальника отдела Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси:

Уголовное дело возбуждено Департаментом финансовых расследований по части 4 статьи 210. Возбуждено по факту хищений начиная с 2018 года на сумму не менее 260 тысяч белорусских рублей. Проведенными мероприятиями, я полагаю, что их будет гораздо больше – как и сумма, так и период.





Тысячи потерпевших, сотни тысяч долларов ущерба. Организаторы преступной схемы – учредители частного унитарного предприятия «Американ Бай» и общества с ограниченной ответственностью «Эмисан» – задержаны. Им грозит до 12 лет с конфискацией. Но следователи предупреждают: такие схемы обмана сегодня становятся все более популярными. И не лишним будет помнить о трех психологических крючках, чтобы самому не попасть в сети мошенников. А если это произошло, обязательно звоните в милицию – вам помогут.



