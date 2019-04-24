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Скромнее. Белорусская экономика вырастет на 1,6 процента, прогнозируют экономисты ИПМ

25.04.2019 00:17 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Скромнее. Белорусская экономика вырастет на 1,6 процента, прогнозируют экономисты ИПМ

По итогам года рост ВВП составит 1,6%. Такую цифру озвучили аналитики Исследовательского центра ИПМ. Однако эти оценки выглядят пессимистичнее прогнозов правительства.

Так, напомним, рост ВВП согласно прогнозу, утвержденному указом президента на 2019 год, должен составить 4%.

По представленному ИПМ макроэкономическому прогнозу для Беларуси рост ВВП в 2020-2021 годах составит 1,9% и 2% соответственно.

«Что касаемо годовой инфляции, ее пик, похоже, был пройден в феврале, – также отметил директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик. – По итогам года мы ожидаем, что инфляция будет находиться в пределах прогнозного показателя в 5%».

Курс белорусского рубля по отношению к доллару при рассматриваемом сценарии продолжит незначительно ослабляться в среднем на 3-4% в год из-за различий в уровне инфляции в Беларуси и основных торговых партнеров.

Фискальная политика будет нейтральной или умеренно жесткой, направленной на поддержание устойчивости бюджета и государственного долга. Монетарная политика будет направлена на поддержание ценовой стабильности и минимизацию шоков со стороны валютного курса. А политика доходов направлена на снижение инфляционного давления. 

«Динамика заработной платы будет сдержанной и умеренной: порядка 3% в этом году, в 2020 году заработная плата будет расти темпом около 4-5%», – сообщил  Александр Чубрик.

Говоря о рисках для белорусской экономики, эксперт обратил внимание на два ключевых – это условия поставок нефти и последствий от российского налогового маневра, а также региональные внешние риски.

«Мировая экономики оказывает влияние на российскую экономику, на курс российского рубля, и уже это все влияет на белорусскую экономику», – пояснил он.

Комментируя в свою очередь последствия российского  налогового маневра для Беларуси, Александр Чубрик отметил, что, с его точки зрения, налоговый маневр уже оказывает благопритяное влияние на экономику Беларуси.

«Отсутствие энергетической субсидии, данных денег в бюджет через «перетаможку» нефти, энергетические пошлины – это новая реальность, и к нам наконец-то приходит осознание, что надо перестраиваться», – отметил эксперт ИПМ .

Вопрос же об объемах поставок и ценах остается открытым, отметил он.

По словам эксперта, уже видно, что вопрос о компенсации не может быть рассмотрен в силу того, что две стороны, российская и белорусская, не могут найти решение по этому вопросу.

«Поэтому здесь есть только единственный повод для переговоров – это возможность доступа белорусских НПЗ на российский рынок, то есть равные условия продажи нефтепродуктов на российском рынке», – считает он.

«Налоговый маневр – это хорошая возможность для наших экономических властей задуматься и о структуре сегодняшней экономики и о тех изменениях, которые надо проводить», – заключили аналитики ИПМ.

 
 
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По итогам года рост ВВП составит 1,6%. Такую цифру озвучили аналитики Исследовательского центра ИПМ. Однако эти оценки выглядят пессимистичнее прогнозов...
 
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