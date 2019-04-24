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Песчаная буря накрыла Березу и повалила забор на припаркованные авто

25.04.2019 06:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

24 апреля Березу накрыла песчаная буря. По сообщениям водителей, местами видимость была минимальная.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65593.php

Песчаная буря накрыла Березу и повалила забор на припаркованные авто

Видео: Podslushano BEREZA

 
 
Ссылка на источник 73
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  24 апреля Березу накрыла песчаная буря. По сообщениям водителей, местами видимость была минимальная. Видео: Podslushano BEREZA (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-62638969_350560",...
 
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