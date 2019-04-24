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Песчаная буря накрыла Березу и повалила забор на припаркованные авто
25.04.2019 06:30 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
24 апреля Березу накрыла песчаная буря. По сообщениям водителей, местами видимость была минимальная.
Видео:
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24 апреля Березу накрыла песчаная буря. По сообщениям водителей, местами видимость была минимальная. Видео: Podslushano BEREZA (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-62638969_350560",...
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