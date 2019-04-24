Источник материала: Виртуальный Брест

Она появилась в Северном городке на здании центра занятости. Штаб и воинские части 50-й гвардейской стрелковой Донецкой дивизии дислоцировались в Северном 60 лет — с 1946 по 2006 год.



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Бресте открыли памятную доску в честь 50-й дивизии" alt="В Бресте открыли памятную доску в честь 50-й дивизии">





50-я гвардейская стрелковая Сталинская дважды Краснознаменная орденов Суворова и Кутузова дивизия — воинское соединение СССР во время Великой Отечественной. Она участвовала в освобождении территории пятнадцати областей Советского Союза.



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Пройдя с боями больше 11 тысяч километров и преодолев многочисленные водные преграды — Дон, Миус, Днепр, Западный Буг и другие, ее воины освободили больше двух тысяч населенных пунктов, пленили около 20 тысяч вражеских солдат и офицеров, захватили 127 танков, 30 самолетов, 1500 орудий и минометов, больше двух тысяч пулеметов.



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За успешные боевые действия, мужество и отвагу почти 15 тысяч солдат, сержантов и офицеров соединения награждены орденами и медалями.



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В 1957 году 50-я гвардейская стрелковая дивизия переформирована в 50-ю гвардейскую мотострелковую дивизию, сохранив состав полков периода Великой Отечественной и их нумерацию.



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16 мая 1957 года на должность заместителя командира танкового батальона 148-го гвардейского мотострелкового полка 50-й гвардейской мотострелковой дивизии назначен советский танкист-ас подполковник Зиновий Колобанов, где служил до увольнения в запас 5 июля 1958 года.



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В 1992 году 50-я гвардейская мотострелковая дивизия преобразована в 50-ю гвардейскую отдельную механизированную бригаду Вооруженных сил Республики Беларусь. 50-я омехбр выполняла стратегическую оборонительную задачу, в республике это была одна из самых боеспособных воинских частей. В 2001 году вместо нее появилась 50-я база хранения вооружения и техники. Окончательно 50-я БХВТ в Бресте была расформирована к 1 ноября 2006 года, все 277 военнослужащих переведены в другие части на равнозначные и вышестоящие должности. В 2003–2004 годах оружие и люди переданы в 28-ю БХВТ в Барановичах, в которой был сформирован мотострелковый батальон.



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В 2005 году 28-я БХВТ переименована в 50-ю Донецкую базу хранения вооружения и техники. На базе сформировали дополнительно артиллерийские и зенитные подразделения. В 2008 году 50-я БХВТ стала называться 50-й отдельной механизированной бригадой сокращенного состава (50-я омехбр). В 2011 году ее расформировали. Однако, несмотря на то, что в настоящее время 50-я гвардейская мотострелковая дивизия прекратила свое существование, память о ней жива. Подвиг нашего народа, не щадившего жизни в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, достоин всяческого восхищения, эту страницу нашей истории невозможно забыть.



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Открытие мемориального знака получилось торжественным и многолюдным. Пришли участники Великой Отечественной войны, ветераны дивизии, военнослужащие брестских частей. Генерал-майор в отставке Валерий Губаренко командовал 50-й дивизией с 1986 по 1990 год. Он сказал: «Каждый десятый военнослужащий дивизии был брестчанином. И сегодня я искренне благодарен городским властям за то, что они чтят память о соединении. Для меня как командира это особенно важно. 50-я дивизия проявила себя и в годы войны, и в мирное время. Соединение было лучшим в Белорусском военном округе».

Вместе с Валерием Губаренко мемориальную доску открыли ветеран дивизии, участник Великой Отечественной Василий Березнёв и председатель горисполкома, полковник в отставке Александр Рогачук .



Глава города отметил: «Легендарная биография 50-й дивизии стала историей. А этот район, где дислоцировалось соединение, будет застраиваться и дальше. Сегодняшнее мероприятие важно и знаково, поскольку память о прославленной дивизии, о подвигах ее бойцов должна жить».