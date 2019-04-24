На базе ЦМТ состоялся финал городского конкурса красоты «Мисс весна 2019»

Источник материала: Виртуальный Брест

За корону и титул «Мисс весны» на подиум вышли побороться 10 самых обаятельных и привлекательных девушек города над Бугом.



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Более 40 претенденток приняло участие в кастинге, в ходе которого девушки должны были показать, с какой красотой и грацией они держаться на сцене, рассказать о себе. В конечном итоге всего 10 девушек были отобраны для участия в финальном этапе конкурса.



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Более 2 месяцев подготовки, и вот настал день Х. 4 конкурса, из которых 3 дефиле (в вечерних платьях, в национальных костюмах народов мира, в деловом стиле) и творческий номер. Девушки показали, на что способны, чем поразили не только жюри, но и всех зрителей.



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Справедливое жюри в долгих прениях опредило, что лучшеми среди лучших стали:

«Мисс Весна – 2019» Грушовец Анастасия

Левина Юлия завоевала звание «Первая Вице-Мисс Весна»

«Второй Вице-Мисс Весна» стала Ничипорук Валерия

Приз зрительских симпатий получила Наливко Вероника.



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Организаторами конкурса выступил Брестский городской исполнительный комитет, Брестский городской комитет Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи», Студия современного танца «МАY», при поддержке общества с ограниченной ответственностью «Панда».