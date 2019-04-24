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На базе ЦМТ состоялся финал городского конкурса красоты «Мисс весна 2019»

25.04.2019 06:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

За корону и титул «Мисс весны» на подиум вышли побороться 10 самых обаятельных и привлекательных девушек города над Бугом. 


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65590.php

На базе ЦМТ состоялся финал городского конкурса красоты «Мисс весна 2019»

Более 40 претенденток приняло участие в кастинге, в ходе которого девушки должны были показать, с какой красотой и грацией они держаться на сцене, рассказать о себе. В конечном итоге всего 10 девушек были отобраны для участия в финальном этапе конкурса. 


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65590.php

На базе ЦМТ состоялся финал городского конкурса красоты «Мисс весна 2019»


Более 2 месяцев подготовки, и вот настал день Х. 4 конкурса, из которых 3 дефиле (в вечерних платьях, в национальных костюмах народов мира, в деловом стиле) и творческий номер. Девушки показали, на что способны, чем поразили не только жюри, но и всех зрителей. 


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65590.php

На базе ЦМТ состоялся финал городского конкурса красоты «Мисс весна 2019»


Справедливое жюри в долгих прениях опредило, что лучшеми среди лучших стали: 

  • «Мисс Весна – 2019» Грушовец Анастасия 
  • Левина Юлия завоевала звание «Первая Вице-Мисс Весна» 
  • «Второй Вице-Мисс Весна» стала Ничипорук Валерия 
  • Приз зрительских симпатий получила Наливко Вероника. 

Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65590.php

На базе ЦМТ состоялся финал городского конкурса красоты «Мисс весна 2019»

Организаторами конкурса выступил Брестский городской исполнительный комитет, Брестский городской комитет Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи», Студия современного танца «МАY», при поддержке общества с ограниченной ответственностью «Панда».

 
 
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  За корону и титул «Мисс весны» на подиум вышли побороться 10 самых обаятельных и привлекательных девушек города над Бугом. Более 40 претенденток приняло участие...
 
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