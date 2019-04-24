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На базе ЦМТ состоялся финал городского конкурса красоты «Мисс весна 2019»
25.04.2019 06:30 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
За корону и титул «Мисс весны» на подиум вышли побороться 10 самых обаятельных и привлекательных девушек города над Бугом.
Более 40 претенденток приняло участие в кастинге, в ходе которого девушки должны были показать, с какой красотой и грацией они держаться на сцене, рассказать о себе. В конечном итоге всего 10 девушек были отобраны для участия в финальном этапе конкурса.
Организаторами конкурса выступил Брестский городской исполнительный комитет, Брестский городской комитет Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи», Студия современного танца «МАY», при поддержке общества с ограниченной ответственностью «Панда».
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За корону и титул «Мисс весны» на подиум вышли побороться 10 самых обаятельных и привлекательных девушек города над Бугом. Более 40 претенденток приняло участие...
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