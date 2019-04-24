Сезон цветов в городе открыли тюльпаны. Все цвета радуги – уже на клумбах Бреста

Источник материала: Виртуальный Брест

Сезон цветов в городе открыли тюльпаны. Их белые, красные и сиреневые лепестки радуют глаз после зимы на улице Советской, проспекте Машерова и на клумбах многих других улиц и перекрестков. Когда они отцветут, их сменят другие цветы. О том, чтобы вплоть до 1000-летия Бреста улицы сохраняли праздничный вид, позаботился «Коммунальник».



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Первыми на клумбах Бреста зацвели луковичные цветы. Еще осенью высажено более 55 тыс.



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Тюльпаны традиционно использовались в цветочном оформлении города, а на этот раз прибавились гиацинты и мускари. Дополнили цветочное убранство пестрые виолы.



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А что будет, когда они отцветут? Улицы праздничный вид не потеряют. Своей очереди радовать глаз и поднимать настроение ждут 30 тысяч роз.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65589.php

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А что будет, когда они отцветут? Улицы праздничный вид не потеряют. Своей очереди радовать глаз и поднимать настроение ждут 30 тысяч роз.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65589.php

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Затем настанет очередь однолетней рассады: петунии, пеларгонии, колеуса, катарантуса, бальзамина, сальвии и других.



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Цвет лепестков, подобранных специалистами «Коммунальника», охватывает весь спектр: красные, оранжевые, желтые, голубые, синие, фиолетовые. И зеленому цвету есть место на клумбаз: это дихондра и хлорофитум.



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Многоцветие будет сохраняться до самой осени, когда настанет черед цвести хризантемам, цинерариям и остеоспермуму.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65589.php

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Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65589.php

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