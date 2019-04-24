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Сезон цветов в городе открыли тюльпаны. Все цвета радуги – уже на клумбах Бреста
25.04.2019 06:30 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сезон цветов в городе открыли тюльпаны. Их белые, красные и сиреневые лепестки радуют глаз после зимы на улице Советской, проспекте Машерова и на клумбах многих других улиц и перекрестков. Когда они отцветут, их сменят другие цветы. О том, чтобы вплоть до 1000-летия Бреста улицы сохраняли праздничный вид, позаботился «Коммунальник».
Тюльпаны традиционно использовались в цветочном оформлении города, а на этот раз прибавились гиацинты и мускари. Дополнили цветочное убранство пестрые виолы.
Затем настанет очередь однолетней рассады: петунии, пеларгонии, колеуса, катарантуса, бальзамина, сальвии и других.
Цвет лепестков, подобранных специалистами «Коммунальника», охватывает весь спектр: красные, оранжевые, желтые, голубые, синие, фиолетовые. И зеленому цвету есть место на клумбаз: это дихондра и хлорофитум.
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Сезон цветов в городе открыли тюльпаны. Их белые, красные и сиреневые лепестки радуют глаз после зимы на улице Советской, проспекте Машерова и на клумбах многих...
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