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Сезон цветов в городе открыли тюльпаны. Все цвета радуги – уже на клумбах Бреста

25.04.2019 06:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сезон цветов в городе открыли тюльпаны. Их белые, красные и сиреневые лепестки радуют глаз после зимы на улице Советской, проспекте Машерова и на клумбах многих других улиц и перекрестков. Когда они отцветут, их сменят другие цветы. О том, чтобы вплоть до 1000-летия Бреста улицы сохраняли праздничный вид, позаботился «Коммунальник». 


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65589.php

Сезон цветов в городе открыли тюльпаны. Все цвета радуги – уже на клумбах Бреста


Первыми на клумбах Бреста зацвели луковичные цветы. Еще осенью высажено более 55 тыс.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65589.php

Сезон цветов в городе открыли тюльпаны. Все цвета радуги – уже на клумбах Бреста

Тюльпаны традиционно использовались в цветочном оформлении города, а на этот раз прибавились гиацинты и мускари. Дополнили цветочное убранство пестрые виолы. 


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65589.php

Сезон цветов в городе открыли тюльпаны. Все цвета радуги – уже на клумбах Бреста


А что будет, когда они отцветут? Улицы праздничный вид не потеряют. Своей очереди радовать глаз и поднимать настроение ждут 30 тысяч роз. 


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65589.php

Сезон цветов в городе открыли тюльпаны. Все цвета радуги – уже на клумбах Бреста


А что будет, когда они отцветут? Улицы праздничный вид не потеряют. Своей очереди радовать глаз и поднимать настроение ждут 30 тысяч роз.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65589.php

Сезон цветов в городе открыли тюльпаны. Все цвета радуги – уже на клумбах Бреста

Затем настанет очередь однолетней рассады: петунии, пеларгонии, колеуса, катарантуса, бальзамина, сальвии и других.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65589.php

Сезон цветов в городе открыли тюльпаны. Все цвета радуги – уже на клумбах Бреста

Цвет лепестков, подобранных специалистами «Коммунальника», охватывает весь спектр: красные, оранжевые, желтые, голубые, синие, фиолетовые. И зеленому цвету есть место на клумбаз: это дихондра и хлорофитум. 


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65589.php

Сезон цветов в городе открыли тюльпаны. Все цвета радуги – уже на клумбах Бреста


Многоцветие будет сохраняться до самой осени, когда настанет черед цвести хризантемам, цинерариям и остеоспермуму.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65589.php

Сезон цветов в городе открыли тюльпаны. Все цвета радуги – уже на клумбах Бреста


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65589.php

Сезон цветов в городе открыли тюльпаны. Все цвета радуги – уже на клумбах Бреста

 
Теги: Брест
 
 
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  Сезон цветов в городе открыли тюльпаны. Их белые, красные и сиреневые лепестки радуют глаз после зимы на улице Советской, проспекте Машерова и на клумбах многих...
 
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