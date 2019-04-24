Ещё одного мужчину ищут - уехал на заработки в Россию и пропал

Источник материала: Виртуальный Брест

Пропал уроженец города Барановичи - Жигаревич Валентин Николаевич (03.10.1976г.р.), который в марте 2002 года уехал в Московскую область на заработки и пропал .



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До того как перестал выходить на связь сообщил, что планирует 05.09.2002 вернуться домой. До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.