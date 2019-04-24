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Ещё одного мужчину ищут - уехал на заработки в Россию и пропал

25.04.2019 06:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Пропал уроженец города Барановичи - Жигаревич Валентин Николаевич (03.10.1976г.р.), который в марте 2002 года уехал в Московскую область на заработки и пропал.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65588.php

Ещё одного мужчину ищут - уехал на заработки в Россию и пропал

До того как перестал выходить на связь сообщил, что планирует 05.09.2002 вернуться домой. До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.

 
 
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  Пропал уроженец города Барановичи - Жигаревич Валентин Николаевич (03.10.1976г.р.), который в марте 2002 года уехал в Московскую область на заработки и пропал. До того...
 
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