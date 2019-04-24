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Ещё одного мужчину ищут - уехал на заработки в Россию и пропал
25.04.2019 06:30 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Пропал уроженец города Барановичи - Жигаревич Валентин Николаевич (03.10.1976г.р.), который в марте 2002 года уехал в Московскую область на заработки и
До того как перестал выходить на связь сообщил, что планирует 05.09.2002 вернуться домой. До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.
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Пропал уроженец города Барановичи - Жигаревич Валентин Николаевич (03.10.1976г.р.), который в марте 2002 года уехал в Московскую область на заработки и пропал. До того...
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