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Весенние Горки с дельтаплана – Фото

25.04.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Как выглядят весенние Горки с высоты птичьего полета — фотографии, сделанные с дельтаплана (www.instagram.com/labudashik)

 

Весенние Горки с дельтаплана – Фото

 

Весенние Горки с дельтаплана – Фото

 

 

Весенние Горки с дельтаплана – Фото

 

Весенние Горки с дельтаплана – Фото

 

Весенние Горки с дельтаплана – Фото

 

Весенние Горки с дельтаплана – Фото

 

Весенние Горки с дельтаплана – Фото

 

Весенние Горки с дельтаплана – Фото

 

Весенние Горки с дельтаплана – Фото

 

Весенние Горки с дельтаплана – Фото

 

Весенние Горки с дельтаплана – Фото

 

Фото — www.instagram.com/labudashik


 
Теги: Минск
 
 
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  Как выглядят весенние Горки с высоты птичьего полета — фотографии, сделанные с дельтаплана (www.instagram.com/labudashik)       ﻿﻿﻿                     Фото — www.instagram.com/labudashik
 
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