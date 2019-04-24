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Весенние Горки с дельтаплана – Фото
25.04.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Как выглядят весенние Горки с высоты птичьего полета — фотографии, сделанные с дельтаплана (
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Как выглядят весенние Горки с высоты птичьего полета — фотографии, сделанные с дельтаплана (www.instagram.com/labudashik) Фото — www.instagram.com/labudashik
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