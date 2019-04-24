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Контактная группа в Минске не договорилась о «пасхальном» перемирии

25.04.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Во время очередного раунда переговоров в Минске контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины не договорилась о введении так называемого «пасхального перемирия», передаёт телеканал «МИР 24».

«Стороны, в принципе, поддержали идею «пасхального» перемирия. Но, к сожалению, они не смогли прийти к единому тексту заявления. Но я питаю надежду, что на деле стороны будут воздерживаться от боевых действий в период предстоящих пасхальных и майских праздников», – рассказал спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

Дипломат также рассказал, на переговорах речь шла о дополнительных мерах по обеспечению безопасности в регионе и гуманитарное разминирование. По-прежнему среди обсуждаемых вопросов обмен заключенными.



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Теги: Минск
 
 
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Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик выразил надежду, что стороны всё равно воздержаться от боевых действий в период праздников.
 
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