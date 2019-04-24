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В Беларуси горит 400 гектаров заказника «Ольманские болота»

25.04.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сотрудники МЧС Беларуси тушат крупный пожар на территории заказника «Ольманские болота», сообщает ТАСС.

На месте работают более 100 человек. В течение дня площадь возгорания увеличилась вдвое и достигла 400 гектаров. В помощь пожарным вылетели два вертолета Ми-8.



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За день площадь возгорания увеличилась вдвое. На месте работают более 100 человек и 2 вертолета.
 
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