Команда «МАЗа» взяла золото и бронзу на ралли Morocco Desert Challenge

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Триумфа белорусских гонщиков на престижном ралли-рейде Morocco Desert Challenge – первое и третье места заняла команда «МАЗ-СПОРТ-авто». На этот раз белорусские гонщики выехали на трассы на отечественном «капотнике». Как встречали победителей в Минске, видел корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.

Рейс из Марокко в минском аэропорту ждали с нетерпением родные, близкие, друзья и просто фанаты гоночного спорта. Они хотели выразить свое восхищение, ведь белорусская команда доказала, что она достойна золота.

«Мы ехали туда испытывать свой автомобиль, а заодно выиграли и гонку. И это приятно вдвойне, у нас были сборные экипажи все, экспериментальные, мы и ребят тренировали, и машину испытывали. И мы рады, что удалось занять два место на подиуме», – отметил золотой призер ралли-рейда пилот Сергей Вязович.

Экипаж победителей признается, это больше напоминало игру на выживание: многие сходили с дистанции. Помимо команды Вязовича, в гонке участвовал экипаж Алексея Вишневского. Спортсмены заняли третье место, уступили еще и голландцам.

«Трасса непростая была. И дюны, и пески, и бездорожья. И протяженность была 2,7 тыс. км. У меня только возникли проблемы с проколами шин», – рассказал Вишневский.

В их победу верили, но боялись, что техника подведет. На таких дорогах капотный «МАЗ» еще не испытывали. А тут – экспериментальный заезд, и ни одной серьезной поломки. Белорусские грузовики отлично показали себя в условиях бездорожья и супержаркого климата.

«Мы все время учитываем пожелания команды, и Вязовича, и других. И механиков, пилотов, конструкторов. Все это создано в тесном взаимодействии. И когда говорят нам, мол, что там от «МАЗа» осталось – там все от «МАЗа». Все сделано на нашем конвейере», – подчеркнул замдиректора «МАЗа» Геннадий Скитов.

Конкуренция на ралли-рейде в Марокко была серьезной: участвовало 34 грузовика. Помимо «МАЗов», это были DAF, Iveco, MAN, Mercedes-Benz.