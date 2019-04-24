Летопись военных песен

Источник материала: Новости Волковыска

24 апреля в волковысском городском Доме культуры состоялся концерт, на котором артисты представили музыкальную летопись Великой Отечественной войны.

Под сопровождение народного вокально-инструментального ансамбля «Свободный стиль» в программе прозвучали самые известные песни военных лет – музыкальная летопись, рожденная в боях, с которой шли на подвиг, вселяя силы и уверенность в победе над врагом. Ведущие концерта познакомили с историей создания, поистине, великих произведений, ведь военные песни – это душа и память народа, и они будут звучать ещё много лет, потрясая сердца людей своей душевностью, лирикой…

Тематическую программу ВИА «Свободный стиль» мы повторим в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, которые пройдут на главной площади нашего города 9 мая.









































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