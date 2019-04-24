24 апреля в
Под сопровождение народного вокально-инструментального ансамбля
Тематическую программу ВИА
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Летопись военных песен
25.04.2019 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
24 апреля в
Под сопровождение народного вокально-инструментального ансамбля
Тематическую программу ВИА
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24 апреля в волковысском городском Доме культуры состоялся концерт, на котором артисты представили музыкальную летопись...
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