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Охотника-браконьера задержали в Слуцком районе

25.04.2019 00:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В охотничьих угодьях Слуцкого района природоохранники обнаружили следы незаконной охоты, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Охотника-браконьера задержали в Слуцком районе

Под подозрение попал житель села Гольчицы. В его доме обнаружен убитый лось – несмотря на то, что теперь охота на копытных запрещена. Также выявлен целый арсенал: четыре незарегистрированных ружья, патроны и порох. Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело. Причиненный соседям ущерб – более 7000 рублей.
 
 
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Новости Беларуси. В охотничьих угодьях Слуцкого района природоохранники обнаружили следы незаконной охоты, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Под...
 
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