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Дышать в квартирах нечем: с какими проблемами обратились минчане к помощнику Президента по время приёма

25.04.2019 00:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 24 апреля помощник главы государства – инспектор по Минску Виталий Прима пообщался с горожанами в Мингорисполкоме, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Дышать в квартирах нечем: с какими проблемами обратились минчане к помощнику Президента по время приёма

Под окнами у минчанки Тамары Спижарной уже несколько лет идет стройка. По словам жильцов, дышать в квартирах нечем. Сейчас в шести метрах от дома собираются возводить еще и подземный паркинг, что представляет опасность для 30-летней жилой постройки. Специалисты установили нарушения санитарных, жилищных и технических норм. Помощник Президента, выслушав обращение, поручил разобраться с ситуацией как можно быстрее.

Дышать в квартирах нечем: с какими проблемами обратились минчане к помощнику Президента по время приёма

Тамара Спижарная:
У нас была придомовая территория, 28 лет мы за нее платили. Без объявления, без обсуждения вносятся вдруг непонятно откуда какие-то объекты.

Дышать в квартирах нечем: с какими проблемами обратились минчане к помощнику Президента по время приёма

Виталий Прима, помощник Президента – инспектор по Минску:
Госстройнадзор проектантов. И, пожалуйста, выехать и подготовить заключение о тех нарушениях, которые жители этого дома зафиксировали.

Всего на прием к помощнику Президента обратились 13 человек. Разбирались и с нарушениями Трудового кодекса, и с бытовыми проблемами. По всем вопросам определены сроки их решения.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 24 апреля помощник главы государства – инспектор по Минску Виталий Прима пообщался с горожанами в Мингорисполкоме, сообщили в программе...
 
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