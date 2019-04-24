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Дышать в квартирах нечем: с какими проблемами обратились минчане к помощнику Президента по время приёма
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 24 апреля помощник главы государства – инспектор по Минску Виталий Прима пообщался с горожанами в Мингорисполкоме, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Под окнами у минчанки Тамары Спижарной уже несколько лет идет стройка. По словам жильцов, дышать в квартирах нечем. Сейчас в шести метрах от дома собираются возводить еще и подземный паркинг, что представляет опасность для 30-летней жилой постройки. Специалисты установили нарушения санитарных, жилищных и технических норм. Помощник Президента, выслушав обращение, поручил разобраться с ситуацией как можно быстрее.
Тамара Спижарная:
Виталий Прима, помощник Президента – инспектор по Минску:
Всего на прием к помощнику Президента обратились 13 человек. Разбирались и с нарушениями Трудового кодекса, и с бытовыми проблемами. По всем вопросам определены сроки их решения.
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Дышать в квартирах нечем: с какими проблемами обратились минчане к помощнику Президента по время приёма
Новости Беларуси. 24 апреля помощник главы государства – инспектор по Минску Виталий Прима пообщался с горожанами в Мингорисполкоме, сообщили в программе...
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